Fatalny błąd obrońcy w Lidze Europy. Drużyna Fabiańskiego wyszła na prowadzenie

Drużyna Łukasza Fabiańskiego West Ham United, zajęła w sezonie 2020/2021 6. miejsce w lidze angielskiej. Dzięki temu osiągnięciu Młoty biorą udział w Lidze Europy. Pierwsze spotkanie w ramach tych rozgrywek Fabiański i spółka rozgrywają przeciwko Dinamowi Zagrzeb na wyjeździe.

Fatalny błąd obrońcy Dinama

W pierwszej połowie lepiej wyglądają piłkarze z Wysp. Dokładniejsza gra i lepsza organizacja formacji zaowocowała wyjściem na prowadzenie. Oczywiście dużo w tym przypadku pomógł fatalny błąd obrońcy Dinama Kevina Theophile-Catherine, który za lekko podał do swojego bramkarza. Sytuację momentalnie wykorzystał napastnik West Hamu Michail Antonio, który przejął futbolówkę, minął golkipera i skierował piłkę do bramki.

Michail Antonio – król West Hamu

Michail Antonio to już bezsprzecznie legenda West Hamu. Jamajczyk zajmuje piąte miejsce w historii klubu pod względem strzelonych bramek we wszystkich rozgrywkach, a do tego jest najskuteczniejszym napastnikiem Młotów, jeśli chodzi o gole w Premier League.

