Leszek Ojrzyński wraca na ławkę trenerską. Sentymentalny powrót po wielu latach

Przez długi czas wydawało się, że to do Legii Warszawa trafi Leszek Ojrzyński. Szkoleniowiec, który prywatnie sympatyzuje ze stołecznym klubem, był łączony z nim od dłuższego czasu, jako potencjalny następca Marka Gołębiewskiego. Ostatecznie jednak Dariusz Mioduski postanowił przywrócić na stanowisko Aleksandara Vukovicia, który prowadził Wojskowych przed Czesławem Michniewiczem.

Fortuna 1. Liga. Leszek Ojrzyński trenerem Korony Kielce

W związku z tym Ojrzyński musiał poszukać nowego miejsca pracy. Jego sytuację cały czas monitorowała Korona Kielce i wkroczyła do akcji w odpowiednim momencie. Obie strony szybko doszły do porozumienia, na mocy którego doświadczony trener podpisał umowę do 30 czerwca 2023 roku.

Będzie to drugie podejście Ojrzyńskiego do ekipy z województwa świętokrzyskiego. Wcześniej pracował w tym zespole w latach 2011-2013, tworząc tak zwaną „Bandę Świrów”. To właśnie wówczas Korona odnosiła największe sukcesy w swojej historii. W rozgrywkach 2021/22 kielczanie zakończyli rywalizację na piątym miejscu w Ekstraklasie. Z kolei gdy drogi Złocisto-Krwistych oraz szkoleniowca się rozeszły, ten prowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała, Górnika Zabrze, Wisłę Płock czy Stal Mielec.

Największe sukcesy w karierze święcił natomiast w Arce Gdynia, z którą związany był w latach 2017/18. Choć zdobył z nią Puchar Polski, został zwolniony za nieatrakcyjny styl gry jego drużyny. Jego celem w Koronie będzie natomiast awans do Ekstraklasy. Aktualnie kielczanie zajmują trzecie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi i do drugiego Widzewa Łódź tracą cztery punkty.

Czytaj też:

Raków Częstochowa będzie miał nowego prezesa. Co dalej z Wojciechem Cyganem?