Robert Lewandowski zdradził, komu będzie kibicować na mundialu. Przemówił o przyszłości w kadrze

Zaraz po przegranym meczu z Francją Robert Lewandowski udzielił wywiadu, którym wywołał spekulacje na temat swojej przyszłości w reprezentacji Polski oraz swoich relacji z Czesławem Michniewiczem. Kapitan Biało-Czerwonych wyjechał teraz na wakacje i wkrótce wróci do Barcelony, by przygotowywać się do kontynuacji sezonu La Liga i Ligi Europy. RL9 udzielił kolejnego wywiadu, tym razem dla „Relevo” i zdradził, komu będzie kibicować w dalszej drodze mundialowej.

Robert Lewandowski wyznał, komu kibicuje na mundialu

Kapitan reprezentacji Polski nie zaskoczył nikogo wyznaniem, że w dalszej części mundialu będzie kibicować Hiszpanom. W drużynie Luisa Enrique gra wielu jego kolegów z FC Barcelony. Już wkrótce zagrają swój mecz 1/8 finału. Ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Maroko.

Hiszpania awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze z drugiego miejsca grupy E. Wyprzedziła ich Japonia, która sprawiła wielką niespodziankę i pokonała ich w ostatnim meczu 2:1, zajmując pierwsze miejsce w tabeli i pozbawiając awansu Niemców oraz Kostarykę.

Robert Lewandowski o grze na kolejnym mundialu

Dziennikarze zapytali Roberta Lewandowskiego także o to, czy ma w planach zagrać na mundialu w 2026 roku, który odbędzie się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Podobnie, jak po meczu z Francją, kapitan reprezentacji Polski nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

– Fizycznie nie boję się tego, co będzie za cztery lata. Nie byłoby to żadnym problemem. Ale jest więcej rzeczy, nawet poza samą piłką nożną. Myślę, że sportowo i fizycznie dałbym radę, ale będę musiał ocenić i zdecydować, czy nadal będzie mi to dawało szczęście. Trudno mi to teraz powiedzieć – powiedział Robert Lewandowski.

