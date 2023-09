Polski klub ma inwestora z Bliskiego Wschodu. Porozumienie podpisane

Od jakiegoś czasu w polskich mediach regularnie pojawiają się plotki na temat tego, że w jeden czy drugi klub z naszego kraju zamierzają zainwestować biznesmeni z Bliskiego Wschodu. Plotkuje się o funduszach z Arabii Saudyjskiej i innych niezwykle bogatych państw, aczkolwiek nigdy nie ma z tego żadnych konkretów. Teraz jednak było inaczej, o czym czytamy w „Pulsie Biznesu” na temat Stomilu Olsztyn.

Stomil Olsztyn ma nowego inwestora

To dość szokujący wybór, biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o drugoligowcu, który od lat zmaga się z wieloma ogromnymi kłopotami. Począwszy od tych finansowych, na infrastrukturalnych kończąc. Do tego Duma Warmii nie może liczyć na odpowiednie wsparcie władz miasta i w minionych sezonach wielokrotnie była na skraju upadku.

Stomilowi nie pomógł nawet Michał Brański, współwłaściciel „Wirtualnej Polski”. W połowie 2022 roku zaprzestał on finansowania klubu, a władze w nim przejął Michał Żukowski. To właśnie on sprawił, że w Olsztynie pojawił się zagraniczny inwestor. O szczegółach opowiedział w rozmowie z dziennikarzem ze wspomnianej gazety.

Duży zastrzyk finansowy dla Stomilu Olsztyn

– Po kilku miesiącach rozmów podpisaliśmy porozumienie z inwestorem, który stanie się akcjonariuszem klubu. Chodzi o firmę z rejonu Zatoki Perskiej, która działa między innymi w branży nieruchomościowej – poinformował wspomniany Żukowski. Nie padła jednak pełna nazwa przedsiębiorstwa.

Według informacji zawartych w artykule z „Pulsu Biznesu” formalności mają zostać dopięte w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Wtedy 33 procent akcji Dumy Warmii trafi do wspomnianego przedsiębiorstwa. Klub natomiast ma otrzymywać co roku siedmiocyfrową kwotę liczoną w polskiej walucie, dzięki czemu będzie funkcjonował na stabilnym poziomie. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zbudowanie silnego pionu sportowego oraz na inwestycje w infrastrukturę.

