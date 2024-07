Polak robi furorę w USA. Otrzymał wyjątkową nagrodę

Większość kibiców piłkarskich śledzi od 14 czerwca poczynania zawodników w Euro 2024. Niektórzy z uwagą zerkają także na Copa America, gdzie występują takie zespoły jak Brazylia czy też Argentyna. W Stanach Zjednoczonych trwa natomiast też sezon ligowy, a tam pierwsze skrzypce gra Mateusz Bogusz. 22-latek z Polski zachwycił ekspertów swoją postawą na boisku.

Bogusz w kapitalnej formie. Amerykanie doceniają

W minionym miesiącu Bogusz był nie do zatrzymania. Piłkarz Los Angeles FC w pięciu spotkaniach pokonywał bramkarzy rywali pięciokrotnie i do tego zanotował jeszcze trzy asysty. Głównie dzięki niemu jego zespół nie poniósł żadnej porażki. Czerwiec był potwierdzeniem, że Bogusz od samego początku sezonu znajduje się w kapitalnej dyspozycji.

Władzom Major League Soccer nie umknęła jego fantastyczna postawa na boisku. Polak został wybrany najlepszym graczem czerwca w lidze. Gdy ogłoszono tę decyzję, to w mediach społecznościowych przypomniano najlepsze zagrania naszego rodaka.

Bogusz zanotował wyraźny progres względem poprzedniego sezonu. Obecnie jego dorobek to dwanaście goli i cztery asysty w dwudziestu meczach, a wcześniej trafiał do siatki rywali trzykrotnie i cztery razy asystował. Można się spodziewać, że po zawodnika zespołu z Los Angeles coraz śmielej zaczną się zgłaszać kluby europejskie.

twitter

Bogusz mógłby się przydać reprezentacji Polski

Po każdym dobrym występie Bogusza w Stanach Zjednoczonych wracają pytania na temat jego ewentualnego powołania do reprezentacji Polski. 22-latek jest zawodnikiem ofensywnym, który może występować na kilku pozycjach. Być może to właśnie uniwersalność jest jego największą zaletą. Nie ma wątpliwości, że tego typu piłkarz mógłby mocno pomóc narodowej kadrze. Na razie jednak nie doczekał się nawet debiutu w seniorskim zespole. Jeśli chodzi o grę z orzełkiem na piersi, to pamiętamy go tylko z występów w drużynach młodzieżowych.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek zakpił z polskich piłkarzy. Kibice mu wtórująCzytaj też:

Znamy pary ćwierćfinałów Euro 2024. Wielkie hity na horyzoncie