Zna doskonale Polskę i mówi o naszej reprezentacji. „Różnica jest zasadnicza”

W „polskiej” grupie Lidze Narodów sytuacja coraz bardziej się klaruje. Portugalia prowadzi z kompletem dziewięciu punktów, Chorwaci zgromadzili sześć oczek, Polska trzy, a Szkocja zero. Biało-czerwoni byli w stanie pokonać tylko Szkotów, a następnie doznali dwóch porażek. Bolesna była szczególnie przegrana z Portugalią, gdzie rywal wyraźnie przewyższał nasz zespół, zwyciężając 3:1.

Polska słabsza od Chorwacji

Teraz przed reprezentacją Polski rewanżowy mecz z Chorwacją. We wrześniu Luka Modrić i spółka pokonali podopiecznych Michała Probierza 1:0. We wtorek ponownie będą faworytem do zwycięstwa. Ivica Vrdoljak, były piłkarz Legii Warszawa, ocenił, że w ostatnim czasie polski zespół ma poważny problem, którego nie mają jego rodacy.

– Polska ma w swoich szeregach dobrych piłkarzy, ale różnica jest zasadnicza – chorwaccy zawodnicy odgrywają ważną rolę w zagranicznych klubach. Z kolei wy macie problem tego rodzaju, że nie wszyscy gracze są na takim samym lub zbliżonym do siebie poziomie. Do tego wielu piłkarzy nie gra regularnie w klubach. Nawet jeden z waszych liderów – Piotr Zieliński po transferze do Interu Mediolan jest rezerwowym, przynajmniej na razie – powiedział Vrdoljak w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Vrdoljak wprost o chorwackiej kadrze

W poprzedniej kolejce Ligi Narodów Chorwaci ograli Szkotów 2:1. To dało im niezwykły komfort przed drugą częścią fazy grupowej rozgrywek. Vrdoljak podkreśla, że brązowych medalistów mistrzostw świata 2022 stać na więcej, lecz najważniejsze były trzy punkty. Cel zrealizowano.

– Ze Szkocją nie zagraliśmy wybitnego spotkania, ale nasi piłkarze zrobili to co do nich należy. Mecze, które trzeba wygrać po prostu wygrywamy. To świadczy o tym, że mamy jakość w drużynie. Chorwaci odgrywają ważne role w swoich klubach i m.in. dlatego są w wysokiej formie przez cały sezon – ocenił.

Mecz Polska – Chorwacja odbędzie się we wtorek o godz. 20:45. W przypadku porażki biało-czerwoni będą mogli praktycznie pożegnać się z marzeniami o awansie do fazy pucharowej Ligi Narodów.

