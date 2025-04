Zbigniew Boniek ostro o debacie prezydenckiej. Dostało się Maciejowi Maciakowi

Debata trwała prawie trzy godziny. Uczestniczyli w niej wszyscy kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Zbigniew Boniek mocno o debacie prezydenckiej. Padły ostre słowa

Jak to w życiu bywa, równolegle do wydarzeń związanych z debatą organizowaną przez „Super Express”, toczyło się tysiące innych spraw. Wieczorem na kanale Prawdy Futbolu na YouTube autor Roman Kołtoń połączył się na rozmowę ze Zbigniewem Bońkiem. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezes UEFA, a przede wszystkim legenda polskiej piłki, w swoim stylu zabrał głos ws. politycznego zawirowania.

– Jestem z daleka od tego, bo jak się wypowiadam o polityce, to mówią o mnie, że jestem komuchem. Ja bym nawet do mojego psa nie zwrócił się „towarzyszu”, bo ja byłem przeciwko temu układowi. Patrząc na wszystko, mam swoje sympatie i antypatie. Do żadnej partii w życiu się nie zapisałem – z uśmiechem stwierdził „Zibi”.

To jednak nie wszystko. Kołtoń nawiązał do komentarzy, pojawiających się po debacie prezydenckiej. Jednym z przykładów, który podał, była deklaracja ze strony Macieja Maciaka, która odbiła się szerokim echem. Określany mianem „prorosyjskiego polityka” stwierdził, że, cytując: „Podziwia Putina”. To była odpowiedź na pytanie ze strony innego z kandydata, Marka Jakubiaka.

Reakcja Bońka? Zgodnie z przewidywaniami, Maciakowi dostało się za takie słowa.

– Jak w ogóle ktoś taki jak on może być kandydatem? Ja uważam, że prezydent wybrany w wyborach powszechnych powinien być ludziom znany, że wiemy o ich przeszłości, teraźniejszości, czego możemy się spodziewać – ostro skwitował Boniek.

Poniedziałkowa debata wzbudziła sporo kontrowersji. Nie brakowało wielu ostrych spięć pomiędzy kandydatami. Scena z udziałem Jakubiaka i Maciaka była jednak jedną z najmocniej zapamiętanych.

