Legia Warszawa zaczyna sezon z pucharem! Co za mecz w Poznaniu

Co ciekawe, dla piłkarzy Legii Warszawa to pierwszy wygrany Superpuchar od 2021 roku. Legioniści wygrali wówczas na swoim terenie po serii rzutów karnych z Rakowem Częstochowa.

W poprzednim sezonie (tj. 2024/25) po trofeum sięgnęła Jagiellonia Białystok. Wówczas w roli mistrzów Polski, pokonali skromnie (1:0) zdobywców Fortuna Pucharu Polski – pierwszoligową Wisłę Kraków.

Co do rywalizacji z 13 lipca 2025 roku, Legia w Poznaniu występowała w roli zdobywcy krajowego trofeum. Mistrzowie Polski mogą sobie zatem pluć w brodę. Dla Lecha to z pewnością spory cios na otwarcie nowych rozgrywek – przegrać z największym rywalem i to jeszcze na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.

Superpuchar Polski: Legia Warszawa ograła Lecha Poznań!

Dla klubu z Warszawy to szósty Superpuchar Polski zdobyty w historii. Warszawianie zaprezentowali się w przekroju całego, niedzielnego spotkania, lepiej od mistrzów kraju. Legia już do przerwy prowadziła 2:0.

Pierwszy cios zadał w 33. minucie Paweł Wszołek. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że były reprezentant Polski mógł już wcześniej wpisać się na listę strzelców. Po uderzeniu głową po stałym fragmencie gry kapitalną interwencją popisał się Bartosz Mrozek. Ale we wspomnianej, 33. minucie, bramkarz Kolejorza był już bezradny.

Do przerwy wynik podwyższył jeszcze Ilja Szkurin. Napastnik ściągnięty w trakcie poprzedniego sezonu ze Stali Mielec, krytykowany za swoją formę w barwach Legii, zaliczył trafienie, które w ostatecznym rozrachunku dało Superpuchar Polski.

Rozmiary porażki zmniejszył jeszcze w drugiej połowie Filip Szymczak. Młodzieżowy reprezentant Polski, wprowadzony na boisko w drugiej części spotkania, wlał nadzieję w serca poznańskich kibiców. Tego dnia Lech nie zdołał jednak zrobić nic więcej.

Tym samym Legia zdobyła pierwsze trofeum pod wodzą nowego trenera warszawskiej drużyny Edwarda Iordanescu. Rumun przejął warszawski zespół po wcześniejszym rozstaniu z ekscentrycznym Portugalczykiem Goncalo Feio.

Warto dodać, że rozgrywki PKO BP Ekstraklasy zostaną zainaugurowane w najbliższy weekend. Sezon 2025/26 rozpocznie się 18 lipca (tj. piątek) meczem Jagiellonia Białystok – Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Początek o godzinie 18:00.

