Wielki sukces reprezentacji Polski! Mamy medal MŚ po 24 latach przerwy

W ostatnich kilku sezonach reprezentacja Polski siatkarek zaczęła na nowo dobijać się do światowej czołówce. Duża w tym zasługa zmiany pod względem szkoleniowym, za sprawą zatrudnienia przez PZPS na początku 2022 roku trenera Stefano Lavariniego.

Nie ma jednak co ukrywać, seniorki to jedno, ale potrzebne jest też odpowiednie zaplecze. Czy należy bić na alarm? Wydaje się, że dzięki informacjom napływającym z turnieju MŚ U-19 rozgrywanym w Chorwacji i Serbii, ta przyszłość może być całkiem niezła. O ile, rzecz jasna, nowe medalistki juniorskiego czempionatu, w odpowiedni sposób przejdą przez etap młodzieżowego grania do seniorskich realiów.

Reprezentacja Polski siatkarek na podium MŚ. Medal po 24 latach przerwy!

Sukces z pewnością jest spory. Polki podczas turnieju spisywały się bardzo dobre. Polska drużyna pokonała w rozgrywkach grupowych odpowiednio: Bułgarię 3:1, Turcję 3:0, USA 3:2, Peru 3:0 oraz Hiszpanię 3:2. Następnie polskie siatkarki w 1/8 finału ograły Tajlandię 3:0, a w ćwierćfinale Japonię również 3:0. Dopiero ponowne starcie z USA okazało się tym, które zamknęło marzenia, kto wie, może nawet o złocie MŚ.

Polki przegrały 0:3, ale nie zamierzały wyjeżdżać z imprezy bez krążka. W niedzielnym meczu o brązowy medal Polska okazała się lepsza od Turcji, wygrywający 3:0. Pod względem punktowym w grze o brąz zespół prowadzony przez trenera Marcina Orlika miał dwie liderki: Nataszę Ornoch (16 pkt) oraz Lilianę Wójcik (15).

twitter

Medal imprezy rangi MŚ U-19 siatkarek to pierwszy medal tego typu dla Polski po ponad dwóch dekadach przerwy. Po wcześniejszy sukces, również brąz, trzeba by się cofnąć aż do 2001 roku. Wówczas – co ciekawe, również w Chorwacji – Polska okazała się lepsza od Italii, wygrywając wówczas 3:2. W tamtym zespole występowały takie siatkarki jak: Anna Barańska, Joanna Kaczor, Izabela Żebrowska, Agata Sawicka, Milena Sadurek, czy Gabriela Buławczyk.

Skład brązowych medalistek MŚ 2025 U-19

Rozgrywające: Wiktoria Szewczyk, Nadia Siuda



Wiktoria Szewczyk, Nadia Siuda Atakujące: Zofia Pinderska, Alicja Koprowska



Zofia Pinderska, Alicja Koprowska Środkowe: Anna Dorywalska, Maria Kaczmarzyk, Maja Koput



Anna Dorywalska, Maria Kaczmarzyk, Maja Koput Przyjmujące: Dominika Mrożek, Natasza Ornoch, Daria Wieczorek, Liliana Wójcik



Dominika Mrożek, Natasza Ornoch, Daria Wieczorek, Liliana Wójcik Libero: Nicole Gucwa

Sztab szkoleniowy: Marcin Orlik (trener), Michał Dudek (asystent trenera), Michalina Błaszczyk (psycholog), Damian Buźniak (trener przygotowania motorycznego), Szymon Chudziński (fizjoterapeuta), Wojciech Głowacki (statystyk).

W kontekście coraz lepszej sytuacji żeńskiej siatkówki w Polsce warto również podkreślić, że w tym samym czasie, kiedy reprezentacja U-19 walczyła – skutecznie – o medal MŚ, w finale ME U-16 zameldowały się ich młodsze koleżanki.

twitter

Polki pod batutą trenera Macieja Dobrowolskiego mają pewny krążek, ale z pewnością postawią się Turczynkom w grze o złoto.

Czytaj też:

Iga Świątek zaskoczyła tymi słowami. „Czasami mam dość tego wszystkiego”Czytaj też:

Jest przewrót przy wyborze trenera reprezentacji Polski! Sensacyjne doniesienia