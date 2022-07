Robert Lewandowski pożegnany przez Manuela Neuera. Tak skomentował odejście Polaka

Robert Lewandowski oraz jego agent Pini Zahavi dopięli swego. Kapitan reprezentacji Polski po kilku miesięcznej sadze już oficjalnie został ogłoszony nowym piłkarzem FC Barcelony. 33-latek odszedł z Bayernu Monachium po ośmiu latach. W tym czasie rozegrał 375 i zdobył w nich 344. bramki. Mistrzowie Niemiec zainkasowali 45 milionów euro, a mogą otrzymać jeszcze pięć kolejnych, gdy spełnione zostaną określone warunki.

Manuel Neuer skomentował odejście Roberta Lewandowskiego. Piękne słowa bramkarza

„Lewy” został pożegnany przez swoich kolegów z szatni Die Roten. W miłych słowach za wspólne lata gry podziękował mu jego wieloletni kolega z ataku Thomas Mueller. W podobnym tonie wypowiedział się kapitan Bawarczyków Manuel Neuer. „Osiem fantastycznych i bardzo udanych wspólnie lat! Mogliśmy też zdobyć kilka tytułów. Nic poza tym, co najlepsze Robercie” – napisał na swoim Instagramie.

Niemiecki bramkarz udzielił również wypowiedzi „Bildowi”, w którym szerzej skomentował odejście Roberta Lewandowskiego. Podkreślił, jak istotną postacią w kadrze Bayernu Monachium był Polak. – Jest to oczywiście dla nas ogromna strata. Przecież dobrze znacie statystyki i wiecie, co on dla nas zrobił w ostatnich latach. Powiedział, że po podróży do Stanów Zjednoczonych ponownie pojawi się w Monachium, aby się z nami godnie pożegnać, więc wszyscy czekamy, by spotkać go ponownie. Będziemy za nim tęsknić, ale wraz z przyjściem Mane jesteśmy równie elastyczni w ataku. To sprawi, że będziemy bardziej nieprzewidywalni – powiedział.

