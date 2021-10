Boniek wypomniał Michniewiczowi dwa mecze. Wskazał też mocne strony trenera Legii

Legia Warszawa jak do tej pory świetnie spisuje się w Lidze Europy – mistrz Polski wygrał w fazie grupowej ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. Nie są to jednak pierwsze zwycięstwa drużyn prowadzonych przez Czesława Michniewicza z teoretycznie mocniejszymi rywalami. Szkoleniowiec Legii jeszcze w czasie pracy z młodzieżową reprezentacją Polski ogrywał m.in. Portugalię, Belgię i Włochy.

Boniek przypomina dwa remisy

To właśnie wspomniane mecze kadry juniorskiej przytoczył dziennikarz Interii w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem. – Czesiu Michniewicz jest bardzo dobrym trenerem. Oprócz jego sukcesów, które pan wyliczył, były w młodzieżówce dwa remisy z Wyspami Owczymi – zauważył były szef PZPN. Wiceprezydent UEFA podkreślił przy tym, że o ile szkoleniowcy są reżyserami gry, to najwięcej na boisku i tak zależy od aktorów, czyli piłkarzy.

Analizując pracę Michniewicza Boniek stwierdził, że trener Wojskowych jest specjalistą w ustawianiu zespołu i motywowaniu go. – Każdego przeciwnika studiuje, potrafi go rozłożyć na czynniki pierwsze. Potrafi przed meczem dostarczyć piłkarzom wiele impulsów, wiadomości, które potrzebne są do rozgryzienia rywala – argumentował.

W ocenie byłego szefa krajowego związku szkoleniowiec Legii jest „trenerem kompletnym”. – Ale takich w Polsce mamy kilku, nie tylko jego – skwitował.

