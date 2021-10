Wisła chce odkuć się za porażkę z Piastem. Podolski może przeszkodzić w tych planach

Wisła Kraków w pierwszej części sezonu spisuje się poniżej oczekiwań. Po dziesięciu kolejkach Biała Gwiazda zajmuje 13. miejsce w tabeli, tuż za Stalą Mielec i Radomiakiem Radom. Ekipa ze stolicy Małopolski punkty traciła w dwóch ostatnich spotkaniach Ekstraklasy, ulegając Pogoni Szczecin i Piastowi Gliwice. Kibiców Wisły bolała szczególnie porażka z Piastem, ponieważ doszło do niej w kuriozalnych okolicznościach, a dokładnie za sprawą błędu Pawła Kiszka.

Podolski w końcu się rozkręci?

Górnik Zabrze z kolei spisuje się w kratkę. Po porażce z Termaliką Nieciecza pod koniec września, na początku października zawodnicy prowadzeni przez Jana Urbana ograli na własnym stadionie Wisłę Płock (4:2). Fani popularnych Górników mogli być zadowoleni nie tylko z wyniku meczu, ale również z samego przebiegu spotkania. Ich ulubieńcy pokazali, że potrafią wychodzić z opresji i dwukrotnie odrabiali straty.

Co więcej, pierwszą asystą w sezonie popisał się Lukas Podolski, z przyjściem którego fani Górnika wiążą duże nadzieje. Póki co utytułowany Niemiec wciąż pracuje nad powrotem do pełnej dyspozycji, chociaż w meczu z Wisłą Płock pokazał wzwyżkę formy i dał nadzieję na to, że wkrótce będziemy świadkami jego premierowego trafienia w Ekstraklasie.

Gdzie obejrzeć mecz Górnika Zabrze z Wisłą Kraków?

Mecz Górnik Zabrze – Wisła Kraków zaplanowano na sobotę 16 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:30, a transmisję ze starcia będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie internetowym tej stacji, czyli canalplus.com.

