Termalica zagra z Wisłą Płock. Klub z Niecieczy może znowu zaskoczyć

Mecz Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza będzie pierwszym starciem 14. kolejki Ekstraklasy. O ligowe punkty powalczą zespoły z dolnej części tabeli, co wcale nie oznacza braku emocji. Wręcz przeciwnie, oba zespoły na przestrzeni obecnego sezonu udowodniły już, że potrafią zaskakiwać i wygrywać nawet z teoretycznie mocniejszymi zespołami.

Ekstraklasa. Wisła Płock czy Termalica Nieciecza?

Wisła Płock w ostatniej kolejce ograła na własnym stadionie Wisłę Kraków. Wcześniej wprawdzie odebrała bolesną lekcję futbolu od Lecha Poznań, przegrywając aż 1:4, ale kibice Nafciarzy byli w stanie przymknąć oko na porażkę ze względu na to, co ich ulubieńcy zrobili w połowie października. Wisła pokonała wówczas Pogoń Szczecin, czyli jednego z pretendentów do tytułu mistrzowskiego.

Termalica także ma doświadczenie w urywaniu punktów zespołom z czołówki Ekstraklasy. Słonie pod koniec października pokonały Śląsk Wrocław w emocjonującym i obfitującym bramki spotkaniu. Teraz beniaminek wprawdzie nie będzie zdecydowanym faworytem meczu w Płocku, ale piłkarze Wisły z pewnością nie powinni lekceważyć przyjezdnych z Niecieczy. Zapowiada się wyrównane spotkanie, które w przypadku wygranej Słoni, wprawdzie nie pomoże im uciec z ostatniego miejsca nad strefą spadkową, ale da cenne punkty w kontekście walki o utrzymanie.

O której mecz Wisły Płock z Termaliką?

Mecz Wisła Płock – Termalica Nieciecza odbędzie się w piątek 5 listopada. Początek spotkania o godz. 18, a transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.

