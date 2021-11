Kibice Legii Warszawa obrażali Górnik Zabrze. Lukas Podolski celnie ich zripostował

21 listopada byliśmy świadkami hitu Ekstraklasy, choć grały w nim drużyny, które w sezonie 2021/22 wcale nie są w dobrej formie. Chodzi o Górnik Zabrze i Legię Warszawa. Mimo to obie drużyny stworzył niezłe widowisko, w którym padło aż pięć goli.

Górnik Zabrze – Legia Warszawa. Przełamanie Lukasa Podolskiego

Jednego z nich strzelił też Lukas Podolski, który kibicom stołecznej ekipy dał się we znaki także po zakończeniu starcia. Jego trafienie w pewnym sensie było jednak symboliczne. Musiała minąć bowiem prawie połowa sezonu, aby były mistrz świata z reprezentacją Niemiec w końcu znalazł drogę do siatki. To, że wcześniej mu się ta sztuka nie udawała, ewidentnie zaczynało mu ciążyć na sercu, co potwierdzały także głosy dochodzące z samego klubu.

Kolejne spotkania mijały, a wokół napastnika zbierały się ciemne chmury. Wprost proporcjonalnie do długości czekania na gola, rosła też krytyka wobec „Poldiego”. Niektórzy zarzucali mu nawet, że za bardzo skupia się na obowiązkach innych niż te piłkarskie.

W końcu jednak przyszedł mecz z będącą w głębokim kryzysie Legią, która zresztą miała ogromne nadzieje na to, że w końcu przełamie się po serii sześciu porażek z rzędu. Była zresztą całkiem blisko, ale ostatecznie dołożyła siódmą,przegrywając mecz po utracie gola w 97. minucie.

Ekstraklasa 2021/22. Lukas Podolski odpowiedział kibicom Legii na Twitterze

Nawet ta fatalna dyspozycja drużyny i jej ogromna zapaść nie przeszkodziły jednak kibicom Legii w wywieszeniu obraźliwego transparentu na temat przeciwnika. W internecie zaczęło krążyć zdjęcie, na którym widać przygotowany przez stołecznych fanów napis: „Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jeździć trzeba”.

Napis ten zauważył Podolski właśnie i już po meczu odniósł się do niego na swoim Twitterze. „Miło, że byliście w Zabrzu” – napisał lider Gónika, okraszając swój post emoji symbolizującym pocałunek oraz oznaczając profil klubu, oraz tak zwanej „Torcidy”, czyli najbardziej zagorzałych fanów klubu z Górnego Śląska.

