Aleksandar Vuković grzmi o spisku przeciwko Legii Warszawa. „Ta decyzja nie jest przypadkowa”

Aleksandar Vuković wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Podczas niej skomentował wiele spraw, między innymi otrzymanie nagrody trenera miesiąca. Więcej czasu poświęcił jednak innemu tematowi, a mianowicie terminarzowi jego zespołu, który według niego został ułożony tak, aby pokrzyżować plany drużyny.

Trudny terminarz Legii Warszawa w kwietniu 2022 roku

Faktem jest, że w najbliższym czasie Wojskowych czeka wiele ważnych i trudnych sprawdzianów. Kolejno zmierzą się oni z Lechią Gdańsk, Rakowem Częstochowa, Lechem Poznań, Piastem Gliwice i Pogonią Szczecin.

– Nie mam wątpliwości co do terminarza, to już działanie celowe. Raków gra mecz w środę w pucharze i potem w niedzielę mecz ligowy. Lech gra w pucharze we wtorek i potem w sobotę mecz ligowy, a my gramy w środę w Pucharze Polski, a potem w sobotę w lidze. To dzień mniej – wyliczył serbski szkoleniowiec Legii Warszawa. Cytował go portal legia.net.

Aleksandar Vuković sugeruje spisek przeciwko Legii Warszawa

Według niego właśnie takie ułożenie kalendarza meczowego było celowe i został on stworzony na złość mistrzom Polski. W ten sposób, aby przeszkodzić im w odniesieniu kolejnych sukcesów, jakim były na przykład awans do finału Pucharu Polski.

– To decyzja absurdalna i nie może być przypadkowa. Niech zainteresowani wiedzą, że my nie bierzemy tego jako przypadek. Będziemy sobie z tym radzić, ale to działanie konkretnie antylegijne, skierowane w konkretny klub – przekonywał podczas spotkania z przedstawicielami mediów.

Czytaj też:

Robert Lewandowski otrzymał ważną nagrodę. Zaskakujący gest Dariusza Szpakowskiego