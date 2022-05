Co musi zrobić Kosta Runjaic, by odnieść sukces w Legii Warszawa? Legenda wskazała dwie kwestie

Coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że już niebawem Kosta Runjaic zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. W majówkę, gdy jego Pogoń Szczecin odpoczywała od rozgrywania meczów Ekstraklasy, miał on nawet pojawić się w stolicy, by spotkać się z działaczami Wojskowych, celem ustalenia szczegółów przyszłej współpracy.

Marek Jóźwiak mówi, co musi poprawić Kosta Runjaic w Legii Warszawa

Teraz z kolei stanowisko w sprawie zatrudnienia Niemca w Legii zajął jej były zawodnik, to znaczy Marek Jóźwiak. Na łamach portalu sportowefakty.wp.pl określił, jakie dwa warunki musi spełnić Runjaic, by odnieść sukces z ekipą z Warszawy.

– Będzie musiał nauczyć się dodatkowej rzeczy. Jak dotąd decydujące mecze w Pogoni pokazały, że coś pod tym względem u niego kuleje. Legia jest miejscem, gdzie liczy się końcowy sukces i z takim celem Runjaic do niej przyjdzie, aby wróciła szybko na ścieżkę zdobywania trofeów i występów w Europie – podkreślił ekspert telewizyjny.

Ważna kwestia znajomości języka polskiego przez Kostę Runjaica

Jóźwiaka zastanawia też kwestia komunikacji. Fakt, że szkoleniowiec Portowców nigdy publicznie nie wypowiadał się w języku polskim, był jedną z tych rzeczy, która zawsze denerwowała kibiców Pogoni oraz ekspertów piłkarskich.

– Myślę, że on zna język polski i go rozumie, a jedynie przed kamerą woli się wypowiadać po angielsku. Być może po jakimś czasie w Legii będzie w stanie komunikować się po polsku [...] To ważne szczególnie w momentach, gdy trzeba dotrzeć do zawodnika mentalnie. Czasami słowa angielskie nie są odbierane tak mocno jak słowa polskie. Mają one inny wydźwięk, charakter [...] To drobnostka i jestem przekonany, że Runjaić nad tym popracuje – stwierdziła legenda Wojskowych.

