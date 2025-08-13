Głośny powrót byłego reprezentanta Polski! Ekstraklasa zyskała gwiazdę

To jeden z ciekawszych, o ile nie najciekawszy ruch letniego okienka transferowego w Polsce. Mateusz Klich wraca do PKO BP Ekstraklasy po czternastu latach wojaży po różnych zagranicznych ligach, łącznie z tymi najlepszymi w Europie. Warto bowiem podkreślić, że pomocnik występował na boiskach Premier League. W Anglii Klich występował w barwach Leeds United, będąc jednym z ulubieńców słynnego trenera Marcelo Bielsy. Na swoim koncie Polak ma również występy w Niemczech i Holandii.

Mateusz Klich wrócił do Polski! Głośny transfer byłego reprezentanta

W ostatnim sezonie (tj. 2024/25) pomocnik był zawodnikiem Atlanty United FC. Polak zagościł zresztą na dłużej w Stanach Zjednoczonych, bo był również piłkarzem D.C. United. Latem 2025 stał się jednak wolnym zawodnikiem, a w kuluarach coraz częściej wspominano, że być może to czas na powrót w rodzinne strony Klicha.

Tak się faktycznie stało, bo piłkarz wrócił do klubu, z którego w 2011 roku wyjeżdżał robić zagraniczną karierę. O sprowadzeniu Klicha w środę (tj. 13 sierpnia) poinformowała Cracovia. Co ciekawe, krakowski zespół w nietypowy sposób przekazał hit transferowy w mediach społecznościowych. Zaangażował bowiem do nagrania… znaną osobowość internetową Parisa Platynova.

Klich w przeszłości był reprezentantem Polski. W seniorskiej kadrze w latach 2011-22 rozegrał łącznie 41 oficjalnych meczów, zdobywając dwa gole. Klich był członkiem reprezentacji Polski podczas Euro 2020, które ze względu na pandemię COVID-19 zostało rozegrane w 2021 roku.

Co ciekawe, w barwach Cracovii funkcjonuje również inny, bardzo doświadczony, były reprezentant. Mowa o Kamilu Gliku, który w krakowskim klubie funkcjonuje od lata 2023 roku. Wygląda na to, że krakowski klub wysyła konkurencji jasny sygnał w kontekście walki o najwyższe cele w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy.

