Udany debiut Xaviego w Barcelonie. Skromne zwycięstwo Blaugrany

Xavi Hernandez opuścił po paru latach piłkarskiej i potem trenerskiej kariery katarski Al Sadd, ponieważ na ratunek wzywał go ukochany klub – FC Barcelona. Blaugrana pod skrzydłami Ronalda Koemana nie radziła sobie najlepiej, ponieważ zajmowała odległe 9. miejsce w tabeli La Liga, a w grupie Ligi Mistrzów zajmuje co prawda drugie miejsce, ale traci aż sześć punktów do liderującego Bayernu Monachium.

Barcelona. Przyzwoity debiut Xaviego na ławce trenerskiej

Barcelona w meczu z Espanyolem nie powalała, ale już widać było implementację podstawowych piłkarskich wartości, jakie wyznaje Xavi - posiadania piłki i tiki-taka. Blaugrana była w posiadaniu futbolówki przez 65 proc. czasu, wymieniła ponad 650 podań i oddała sześć celnych strzałów. Żadna z boiskowych akcji nie okazała się jednak skuteczna. Dopiero w 48. minucie, kiedy sędzia podyktował rzut karny, Memphis Depay dał prowadzenie swojej drużynie. Jedna bramka musiała kibicom Barcelony wystarczyć, choć po dwóch porażkach (z Realem Madryt i Rayo Vallecano) i dwóch remisach, nawet minimalna wygrana potrafi zapewne cieszyć.

Liga Mistrzów. Xavi czeka na europejski sprawdzian

Już we wtorek 23 listopada Xavi Hernandez poprowadzi Barcelonę w swoim pierwszym europejskim meczu w roli trenera. Blaugrana zmierzy się z trzecią w tabeli Benficą. Jeśli portugalski zespół wygra to spotkanie, katalońska drużyna straci miejsce promujące jej awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21 i będzie można go oglądać na Polsat Sport Premium 2.