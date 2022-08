Czy Robert Lewandowski się przełamie? Wiemy, gdzie i o której oglądać mecz FC Barcelony

Mecz FC Barcelona – Rayo Vallecano w ramach pierwszej kolejki La Ligi nie był udany ani w wykonaniu FC Barcelony, ani samego Roberta Lewandowskiego. Choć Polak umieścił piłkę w siatce już w 12. minucie tego spotkania, to jednak sędzia odgwizdał spalonego.

Nieudany debiut Lewandowskiego. Xavi: Zabrakło mu skuteczności

W dalszej części meczu ani podopieczni Xaviego, ani piłkarze prowadzeni przez Andoniego Iraolę nie byli w stanie przeprowadzić „zabójczego” ataku, który przechyliłby szalę zwycięstwa na którąś ze stron. W efekcie FC Barcelona zremisowała z Rayo Vallecano 0:0, a Robert Lewandowski nie będzie ciepło wspominał swojego debiutu w lidze hiszpańskiej.

Po tym spotkaniu trener Blaugrany powiedział Robert Lewandowski zagrał dobry mecz, ale pod bramką zabrakło mu skuteczności, podobnie jak reszcie piłkarzy i wyraził nadzieję na to, że Polak odnajdzie wspólny język z kolegami. – Utalentowani piłkarze rozumieją się z łatwością. Im udało się to bardzo szybko. Jestem przekonany, że w kolejnym spotkaniu będzie tak samo – powiedział po meczu.

Kolejny mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Gdzie oglądać?

W niedzielę 21 sierpnia Robert Lewandowski i FC Barcelona będą mieli szansę, by zrehabilitować się za tamto spotkanie. Piłkarze Dumy Katalonii zmierzą się w 2. kolejce La Ligi z Realem Sociedad na wyjeździe. Transmisja „na żywo” z tego spotkania odbędzie się o godz. 22:00 na antenie Eleven Sports oraz w aplikacjach streamingowych online, które mają dostęp do tych kanałów, np. Polsat Box Go, Player, albo Canal Plus Online.

Czytaj też:

Robert Lewandowski obchodzi urodziny. Hiszpańscy dziennikarze piszą o najlepszym prezencie dla Polaka