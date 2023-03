Kiedy Robert Lewandowski wróci do gry? Hiszpańskie media podają datę

Robert Lewandowski z powodu kontuzji opuścił dwa ważne mecze – z Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla i w LaLiga z Valencią. Ma to związek z przemęczeniem kapitana reprezentacji Polski i przeciążeniem ścięgna podkolanowego lewej nogi.

Wiadomo, co ze stanem zdrowia Roberta Lewandowskiego

Według Mundo Deportivo sytuacja Roberta Lewandowskiego jest trudna, a ewentualna kontuzja może go nawet wykluczyć do końca sezonu, a Barca nie mogła sobie na to pozwolić. W ostatnich spotkaniach z Realem Madryt i Valencią kapitana reprezentacji Polski zastąpił Ferran Torres.

Więcej informacji na temat staniu zdrowia Polaka podał hiszpański dziennikarz Adria Albets. „W klubie wierzą, że będzie mógł grać w niedzielę. Zobaczymy, jak się to potoczy, ale wygląda to dobrze” – poinformował.

Mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona. Wątpliwy występ Pedriego

W niedzielę 12 marca FC Barcelona rozegra swój mecz z Athletikiem Bilbao. Jednak z powodu kontuzji w tym spotkaniu najprawdopodobniej nie zagra inne ważne ogniwo Dumy Katalonii. Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza występ Pedriego, który od blisko miesiąca pauzuje z powodu kontuzji, jest wątpliwy.

Na 24 kolejki w bieżącym sezonie LaLigi Robert Lewandowski wystąpił w barwach FC Barcelony 20 razy. W tych spotkaniach kapitan reprezentacji Polski zdobył 15 bramek i zanotował pięć asyst. W Primiera Division 34-latek nie wystąpił w spotkaniach z Atletico Madryt (08.01), Getafe (22.01) i Gironą (28.01) – z powodu zawieszenia oraz 5.03 z Valencią z powodu kontuzji. Ponadto Polak opuścił pierwszy mecz Pucharu Króla z Realem Madryt.

Eliminacje Euro 2024. Kiedy reprezentacja Polski zagra swoje mecze?

W eliminacjach do Euro 2024 reprezentacja Polski będzie walczyła o awans w grupie E, w której zagra z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Eliminacje do mistrzostw Europy rozpoczną się w marcu 2023 roku i zakończą się rok później. Sam turniej z kolei rozpocznie się 14 czerwca i potrwa równo miesiąc.

Swój pierwszy mecz w eliminacjach Biało-Czerwoni rozegrają z Czechami w Pradze dnia 24 marca 2023. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Oba mecze zaplanowane są na godz. 20:45.

