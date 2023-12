FC Barcelona myśli o sprzedaży Roberta Lewandowskiego? Sensacyjne wieści z Hiszpanii

Robert Lewandowski przechodzi przez swój najgorszy okres zawodowy, odkąd dołączył do FC Barcelona. Polski snajper po raz ostatni wpisał się na listę strzelców w barwach klubowych 12 listopada. To zdecydowanie najdłuższy czas, w którym najlepszy polski strzelec ma problemy ze strzelaniem bramek w La Liga. W meczu z Atletico Madryt znów się nie przełamał, co wywołało lawinę spekulacji na temat jego przyszłości.

Robert Lewandowski na wylocie z FC Barcelona?

Hiszpańskie media sportowe bezustannie dyskutują na temat poczynań Roberta Lewandowskiego w ostatnich spotkaniach. Od chwili powrotu po kontuzji (28.10) Polak tylko dwukrotnie zapisał się na listę strzelców w siedmiu klubowych meczach. Seria słabszych występów sprawia, że dziennikarze wymieniają pomiędzy sobą coraz więcej negatywnych spostrzeżeń na temat formy 35-latka. Jose Alvarez w programie „El Chiringuito” przekazał, że Blaugrana coraz częściej myśli nad sprzedażą „Lewego”.

W świetle przekazanych informacji mistrzowie Hiszpanii mogą pożegnać się z kapitanem reprezentacji Polski latem przyszłego roku, a jednym z powodów takiego stanu rzeczy są jego duże zarobki. Za pierwszy rok w barwach Dumy Katalonii Polak zarobił 20 mln euro, za drugi ma zarobić 26 mln, a za trzeci nawet 32. Głównym czynnikiem ma być jego brak skuteczności, choć w tym sezonie ligowym strzelił już siedem bramek i dorzucił trzy asysty. Zainteresowanie usługami 35-latka wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej.

— Gdybym miał strzelać, Lewandowski nie przejdzie latem okresu przygotowawczego z Barceloną. Obniżył jakość na meczach, ale też to widać w treningach. Klub poważnie myśli o jego sprzedaży latem i jest to powód wewnętrznych sporów. Pamiętajmy jednak, że jego pensja rośnie z każdym sezonem, a oferty z Arabii są dla Barcelony atrakcyjne — powiedział dziennikarz.

twitterCzytaj też:

Apel Hiszpanów do Roberta Lewandowskiego. Są zaniepokojeniCzytaj też:

Robert Lewandowski gorszy od innego polskiego snajpera? Liczby to potwierdzają