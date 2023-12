Apel Hiszpanów do Roberta Lewandowskiego. Są zaniepokojeni

Ostatnie tygodnie nie były najłatwiejsze dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski wyraźnie stracił swoją skuteczność, co stawia go w złym świetle przed nadchodzącymi kluczowymi momentami sezonu La Liga oraz Ligi Mistrzów. Hiszpańskie media uważnie przyglądają się poczynaniom „Lewego” na boiskach, w związku z czym kibice są zaniepokojeni.

Hiszpanie zaapelowali do Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma wyraźne problemy z regularnym strzelaniem bramek w tym sezonie. W barwach FC Barcelona po raz ostatni trafił do siatki 12 listopada, dwukrotnie pokonując bramkarza Deportivo Alaves. Później strzelił bramkę w meczu reprezentacji Polski z Łotwą, ale już w kolejnych dwóch meczach ligowych raził nieskutecznością. Warto dodać, że przed wspomnianym dubletem czekał na gola od 23 września.

W najbliższej kolejce FC Barcelona zmierzy się przed własną publicznością z Atletico Madryt, które zwyciężyło cztery poprzednie mecze. Nic dziwnego zatem, że media zareagowały na nie najlepszą dyspozycję Roberta Lewandowskiego, a kataloński „Sport” umieścił jego zdjęcie na okładce nowego wydania gazety, pisząc: „»Lewy«, weź się w garść! Barcelona potrzebuje najlepszej wersji Roberta w drugiej części sezonu, by móc walczyć o najwyższe cele. Bilans polskiego napastnika po mundialu nie przypomina tego z jego początków w Barcelonie”.

Drużyna prowadzona przez Xaviego nie może pozwolić sobie na wpadkę, ponieważ już teraz traci cztery punkty do liderującego Realu Madryt i tyle samo do drugiej Girony. Dotychczas kapitan Biało-Czerwonych siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców w La Liga, do czego dołożył trzy asysty. Dla przykładu, w sezonie 2022/2023 do 2 grudnia Polak miał na swoim koncie ligowym już 13 trafień i cztery kluczowe podania.

