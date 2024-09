Wyjątkowa propozycja Roberta Lewandowskiego dla FC Barcelony. Znamy szczegóły

Od kilku lat FC Barcelona znajduje się w finansowym dołku, co utrudnia przeprowadzenie transferów. Klub robi wszystko, by spełnić wymagania dotyczące finansowego fair play. Okazuje się, iż Robert Lewandowski zamierzał w tym pomóc. O wszystkim opowiedział Joan Laporta, prezydent FC Barcelony.

Wyjątkowa propozycja Lewandowskiego

– Robert Lewandowski jest w pełni oddany klubowi. Kiedy usłyszał, że musimy podjąć pewne działania w kierunku uzyskania finansowego Fair play, zaproponował obniżenie własnego kontraktu. Jestem za to bardzo wdzięczny, ale uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby – podkreślił Joan Laporta na spotkaniu z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że problemy Barcelony są na tyle duże, iż z klubu postanowił odejść Ilkay Gundogan. Wszystko po to, by nie obciążać budżetu po transferze Dani Olmo. Zresztą ten piłkarz musiał trochę poczekać na to, aż zostanie zarejestrowany do gry w rozgrywkach La Liga. Gdy już natomiast do tego doszło, to od razu pokazał swoją przydatność dla drużyny.

To będzie najlepszy sezon Lewandowskiego?

Najprawdopodobniej niebawem Barcelona podpisze rekordową umowę z Nike, która pomoże w trudnej sytuacji. Lewandowski natomiast jest mocno szanowany za swoją propozycję. Jednocześnie Laporta podkreśla, że Polak wciąż będzie dużo dawał zespołowi na boisku.

– Widzę Roberta bardziej zmotywowanego niż kiedykolwiek. Potrzebował nowego bodźca, jest w świetnej formie fizycznej. Widzę, że jest bardzo podekscytowany. To będzie jego najlepszy rok w Barcelonie – ocenił Laporta.

Już teraz można mówić o tym, że Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka gra piękny futbol dla oka i przede wszystkim wygrywa mecze. Blaugrana triumfowała we wszystkich czterech spotkaniach La Liga, a Lewandowski przewodzi klasyfikacji strzelców z dorobkiem czterech bramek.

