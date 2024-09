Grał przeciwko Lewandowskiemu, teraz ma poważne problemy. Hiszpanie grzmią po aresztowaniu

Lada dzień rozpoczną się reprezentacyjne rozgrywki w Lidze Narodów. To okres, w którym kluby szlifują formę wraz z graczami niepowołanymi do kadr. Valencia jest obecnie cieniem dawnej ekipy sprzed lat walczącej o mistrzostwo. Podstawowym celem ekipy Rubena Baraji wydaje się być utrzymanie na najwyższym szczeblu. Skomplikowaną sytuację znacznie pogorszyło aresztowanie jednego z graczy „Nietoperzy”.

Hiszpański piłkarz oskarżony o napaść seksualną

Po meczu Valencii z Villarreal Rafa Mir wraz z kolegą udał się do klubu nocnego. Według informacji portalu canarias7.es, poznali tam dwie kobiety, które później zaprosili do mieszkania piłkarza. W nocy ochrona budynku została zaalarmowana krzykami jednej z nich. Wezwano policję, która zastała kobiety przed drzwiami mieszkania kłócące się z mężczyznami. Jedna stwierdziła, iż została uderzona w twarz.

Kobiety (w wieku 25 i 21 lat) złożyły zeznania na komendzie, oskarżając Mira i jego przyjaciela o napaść seksualną. Stwierdziły, że w mieszkaniu piłkarza doszło do przestępstwa, a następnie zostały wypchnięte za drzwi. Mir spędził w noc w areszcie, przez co opuścił trening w klubie. Sama Valencia w krótkim komunikacie odniosła się do zdarzenia.

„W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi aresztowania piłkarza klubu Valencia CF, Rafaela Mira, Klub jest świadomy wspomnianego aresztowania i z uwagi na brak szczegółowych informacji na jego temat na razie może jedynie oświadczyć, że będzie współpracować w każdej sprawie, jakiej będzie wymagać wymiar sprawiedliwości” – można przeczytać na stronie internetowej klubu ze wschodu Hiszpanii.

Rafa Mir grał przeciwko Robertowi Lewandowskiemu

Rafa Mir przebywa w Valencii w ramach wypożyczenia z Sevilli. Wystąpił we wszystkich czterech dotychczasowych meczów klubu w La Liga w tym sezonie, w tym także w pojedynku przeciwko FC Barcelonie Roberta Lewandowskiego. Nie zdobył jeszcze bramki w obecnych rozgrywkach.

