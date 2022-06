Rekordowy transfer Liverpoolu na ostatniej prostej. Benfica wydała oświadczenie

Liverpool w ostatnich latach jest pożądanym kierunkiem wielu piłkarzy. Za sprawą Juergena Kloppa klub ten wrócił do ścisłej światowej czołówki i od paru lat aktywnie walczy o najważniejsze trofea w Anglii i Europie. W sezonie 2021/22 The Reds wygrali Puchar Ligi Angielskiej i Puchar Anglii – oba po wielu latach przerwy. Liverpool walczył również do ostatniego spotkania o mistrzostwo Anglii i grał w finale Ligi Mistrzów.

Darwin Nunez w Liverpoolu. Benfica wydała oświadczenie

Darwin Nunez miał okazję pokazać się w tym sezonie na oczach samego Juergena Kloppa – 22-letni Urugwajczyk zdobył przecież dwie bramki w przegranym 4:6 przez Benficę dwumeczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów. Później zaczęły się rozmowy, które zaowocowały dopięciem transferu. Liverpoolu ma wydać na młodego zawodnika rekordowe 75 milionów euro plus dodatkowe 25 milionów euro w bonusach. Benfica już wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. „Przed 1 w nocy w poniedziałek (0:44) Benfica poinformowała Portugalską Komisję Rynku Papierów Wartościowych (CMVM), że osiągnęła porozumienie z Liverpoolem FC w sprawie sprzedaży wszystkich praw do zawodnika Darwina Nuñeza za kwotę 75 milionów euro. Benfica poinformował również CMVM, że „umowa przewiduje wypłatę zmiennego wynagrodzenia, tak aby łączna kwota sprzedaży mogła osiągnąć 100 mln euro” – napisano w oświadczeniu.

Portugalski klub zaznaczył również, że wszystko to będzie ważne, jeżeli piłkarz podpisze umowę z Liverpoolem, co nastąpi po testach medycznych, które zazwyczaj są formalnością.

