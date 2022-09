Szokujący komunikat władz Chelsea. Angielski klub zwolnił Thomasa Tuchela

Nowi właściciele Chelsea poinformowali, że po 100 dniach od przejęcia klubu kontynuują ciężką pracę nad rozwojem drużyny. „Działacze zespołu uznali, że nadszedł właściwy czas, aby dokonać zmiany na funkcji szkoleniowca” - czytamy.

„Chelsea Football Club rozstaje się z Thomasem Tuchelem” – poinformowali na Twitterze przedstawiciele klubu.

twitter

Według dziennikarza „The Athletic” Davida Ornsteina decyzja Chelsea o zwolnieniu Thomasa Tuchela ma nie mieć związku z wczorajszą porażką w Champions League, lecz klub nie poinformował o tym w swoim komunikacie.

twitter

Thomas Tuchel zwolniony z Chelsea. Komunikat władz klubu

Władze Chelsea poinformowali, że sztab szkoleniowy, na razie zajmie się treningami i przygotowaniami do nadchodzących meczów, ponieważ klub szybko podejmie decyzję o mianowaniu nowego głównego trenera. „Nie będzie dalszych komentarzy dot. czasu wyznaczenia nowego głównego trenera” – zakończyli.

W imieniu wszystkich członków Chelsea FC, klub pragnie wyrazić swoją wdzięczność Thomasowi i jego pracownikom za wszystkie ich wysiłki w czasie ich pracy w klubie – czytamy w oficjalnym komunikacie londyńskiego zespołu.

CV Thomasa Tuchela. Niemiec wygrał m.in. Ligę Mistrzów

Thomas Tuchel dołączył do Chelsea Londyn 26 stycznia 2021 roku. Szkoleniowiec zapisał się w historii Chelsea po wygraniu Ligi Mistrzów, Superpucharu i Klubowych Mistrzostw Świata. Ponadto niemiecki trener ma w swoim CV takie kluby jak PSG, Borussia Dortmund i FSV Mainz.

Chelsea FC nie może zaliczyć początku sezonu 2022/23 Premier League do udanych. Londyńczycy po sześciu kolejkach zajmują szóste miejsce w tabeli z trzema zwycięstwami, jednym remisem i dwoma porażkami. The Blues tracą pięć punktów do pierwszego Arsenalu.

Czytaj też:

Trener Chelsea dosadnie skrytykował Szymona Marciniaka. Nie spodobało mu się zachowanie polskiego sędziego po meczu