Polska – Anglia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie kwalifikacyjne do mistrzostw świata?

Reprezentacja Polski może stracić drugie miejsce w grupie. Stanie się tak w przypadku, kiedy Biało-Czerwoni nie wygrają z Anglią na stadionie PGE Narodowym, a Albania pokona San Marino. I tak, jak porażkę włoskiej enklawy można z łatwością dopuścić do świadomości, tak zwycięstwo Polaków może większości kibiców w kraju nad Wisłą nie mieścić się w głowie. W tej walce nic nie będzie po naszej stronie.

Historia potyczek polsko-angielskich

Biało-Czerwoni nie mają łatwej historii jeżeli chodzi o mecze przeciwko reprezentacji Anglii. Polacy na 20 spotkań z Synami Albionu zdołali wygrać tylko raz podczas kwalifikacji do mistrzostw świata w 1973 roku. Był to również jedyny mecz, w którym nasi piłkarze zdobyli więcej niż jedną bramkę. Aż 12 bezpośrednich potyczek między Polską a Anglią zakończyła się wygraną Wyspiarzy. Natomiast ostatni z siedmiu remisów padł podczas eliminacji do mundialu w Rio (2012 rok), w którym i tak ostatecznie nie zagraliśmy.

Polska – Anglia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Polska-Anglia rozpocznie się 8 września o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport i sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo, która będzie dostępna na stronie wprost.pl.

