Byli reprezentanci Polski zachwyceni napastnikiem. „Zawsze wie, co chce zrobić na boisku”

Co do wielu reprezentantów Polski trwają zażarte dyskusje na temat ich większej lub mniejszej przydatności dla naszej kadry narodowej. Wszyscy są jednak zgodni co do Adama Buksy, który przebojem przebił się do wyjściowej jedenastki Biało-Czerwonych. Tuż przed meczem z Anglią napastnik zebrał duże pochwały od Jerzego Dudka i Macieja Żurawskiego.

Buksa musi potwierdzić formę z mocniejszym rywalem

Przypomnijmy: snajper New England Revolution dopiero zadebiutował w barwach narodowych w starciu z Albanią. Strzelił jej gola, a kolejne trzy dołożył w spotkaniu z San Marino.

– Buksa pokazał, że jest w formie. Nie brakuje mu pewności siebie, nie ma kompleksów, nie musi się obawiać o dyspozycję. Wypalił, ale musimy mieć świadomość, że graliśmy z Albanią i San Marino. Trzeba zobaczyć, jak wypadnie na tle mocnego rywala, z którym nie będzie miał takiej łatwości w strzelaniu goli. Nabijać statystyki na słabszych też można, ale nie ma z tego splendoru. Naszym wyznacznikiem mają być klasowe drużyny. Do nich chcemy równać i być na ich poziomie – powiedział Jerzy Dudek na łamach „Super Expressu”.

Jak wypicie herbaty

Drugi z byłych reprezentantów Polski dostrzega, jak bardzo zmienił się Buksa od czasu przenosin z Pogoni Szczecin do New England Revolution. – Okrzepł pod względem fizycznym. W jego grze wszystko jest wytrenowane i w każdej sytuacji wie, co chce zrobić na boisku. Jego uderzenia głową mi zaimponowały. Ma świetny wyskok dosiężny. Przy golu po dośrodkowaniu Zalewskiego sytuacja wydawała się łatwa, ale po koźle piłki trzeba wyczuć i dobrze ułożyć nogę. Zrobił to z dużą łatwością, jakby to było wypicie szklanki herbaty. Jest dobrą alternatywą dla Świderskiego – twierdzi Żurawski.

Według niego to Buksa jest lepszym wyborem na mecz z Anglią, ponieważ ma lepsze warunki fizyczne, z których będzie musiał skorzystać. Dzięki temu może również bardziej absorbować uwagę obrońców i robić miejsce Lewandowskiemu.

