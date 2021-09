Paulo Sousa po remisie z reprezentacją Anglii: To uczciwy wynik

Reprezentacja Polski zaprezentowała w meczu z Anglią kawałek dobrej piłki. Wielu piłkarzy zanotowało bardzo dobre spotkanie, z czego zadowolony na pewno jest sam trener Paulo Sousa. – Wierzyłem, że doprowadzimy do remisu. To nasza docelowa mentalność. Staramy się to pokazywać od pierwszego meczu, od spotkania z Węgrami – powiedział portugalski selekcjoner w rozmowie z TVP Sport.

Paulo Sousa: To uczciwy wynik

Paulo Sousa w pomeczowym wywiadzie nie ukrywał satysfakcji z osiągniętego rezultatu. – To uczciwy wynik, który odzwierciedla postawę obu zespołów. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. – stwierdził selekcjoner. – W drugiej połowie rywale nacisnęli nas mocno fizycznie. Anglicy grają na dużej intensywności, są szybcy i silni – dodał Portugalczyk.

W kwestii drugiej części spotkania Sousa miał podobne zdanie, co większość innych obserwatorów widowiska. - W drugiej połowie nasi piłkarzy byli zmęczeni i trochę odpuściliśmy blokowanie. Rywale dwa razy strzelali i po jednym ze strzałów padła bramka. My w tej fazie meczu mieliśmy problem z przechodzeniem z obrony do ataku, a dystans między liniami był nieco większy - powiedział trener. Nie zapominajmy jednak, że Anglicy w tych kwalifikacjach stracili dwie bramki z gry i obie strzeliła im reprezentacja Polski - dodał słusznie portugalski szkoleniowiec.

