Ruszyła sprzedaż biletów na mistrzostw świata w Katarze. Gdzie i jak kupić wejściówki?

Reprezentacja Polski zakwalifikowała się na mundial w Katarze, dzięki zwycięstwu ze Szwecją w barażach. Rywalami Biało-Czerwonych w fazie grupowej będą Meksyk, Arabia Saudyjska oraz Argentyna. Turniej rozpocznie się 21 listopada, a zakończy 18 grudnia. Wszystko ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące latem w Katarze.

MŚ 2022. Sprzedaż biletów. Gdzie i jak kupić?

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, we wtorek, 5 kwietnia o godzinie 11:00 czasu polskiego, FIFA rozpoczęła sprzedaż biletów na wszystkie mecze mistrzostw świata. Potrwa ona nieco ponad trzy tygodnie i zakończy się 28 kwietnia. Wejściówki na spotkania może zakupić tylko za pośrednictwem oficjalnej strony międzynarodowej federacji piłkarskiej. To bardzo istotna informacja, która pozwoli uniknąć ewentualnych problemów z oszustami.

Podczas procesu sprzedaży będzie trzeba podać takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, kraj pochodzenia oraz kraj aktualnego zamieszkania. Co więcej, jedna osoba może zakupić maksymalnie 60 biletów w trakcie trwania całego mundialu. Jeśli natomiast zainteresowanie danym meczem będzie bardzo duże, FIFA przeprowadzi losowanie spośród puli wszystkich osób, które złożyły chęć zakupu wejściówki na dane starcie.

Międzynarodowa federacja piłkarska ujawniła również cennik. Dla przykładu bilety z trzeciej, najgorszej kategorii na spotkania grupowe kosztują około 300 złotych. Z kolei wejściówki na finał w tej samej kategorii to koszt około 2600 złotych.

MŚ 2022. HAYYA CARD – co to jest? Czy jest potrzebne?

Jeśli kibice chcą wjechać na teren Kataru, muszą zawczasu wyrobić sobie spersonalizowaną kartę HAYYA CARD. Na czas trwania turnieju zastępuje ona tradycyjną wizę. Obowiązywać będzie od 1 listopada 2022 roku aż do 16 stycznia 2023 roku. Dzięki tej karcie w wyznaczonym okresie będzie można wielokrotnie przekraczać granicę terytorialną państwa organizującego mistrzostwa świata. Ponadto upoważnia ona do podróżowania bezpłatnie komunikacją miejską, a także wstępu na teren stadionu. Fani, którzy zdecydują się na elektroniczną formę są również zobligowani do zainstalowania na swoich urządzeniach specjalnej aplikacji o nazwie Hayya to Qatar 2022.

