Michniewicz nie zostawił suchej nitki na Tomaszewskim. „Występuje niedokrwienie mózgu”

Czesław Michniewicz ogłosił szeroką kadrę 47 zawodników na mundial w Katarze, z których 26 pojedzie reprezentować barwy naszego kraju. Główna kadra zostanie ogłoszona 10 listopada i już teraz w sieci można znaleźć dziesiątki wypowiedzi ekspertów, typujących, jak będzie ona wyglądała.

Na kilka tygodni przed mundialem nasi reprezentanci rozegrali mecze w Lidze Narodów. Po ostatnich dwóch spotkaniach z Holandią (0:2) i Walią (1:0) w mediach rozpętała się burza na temat taktyki, jaką Czesław Michniewicz zastosował wobec przeciwników. Jan Tomaszewski nie ukrywał rozgoryczenia pomysłami selekcjonera, co nie przeszło bez uwagi zainteresowanego.

Jan Tomaszewski skrytykował taktykę Czesława Michniewicza

Janowi Tomaszewskiemu nie spodobało się przede wszystkim to, że Czesław Michniewicz zdecydował się odesłać na trybuny w meczu z Walią Mateusza Klicha i Karola Linettego. Zamiast nich na pozycję „dziesiątki” wszedł Sebastian Szymański, przez co Polacy przeszli do heroicznej defensywy.

– Ten idiota, który wymyślił to, że w reprezentacji może grać tylko ten, który koniecznie gra całe mecze w klasowym zespole, a nie wchodzi na końcówki, po prostu niech się nie odzywa! – powiedział dla „Super Expressu” Jan Tomaszewski, sugerując problemy Szymona Żurkowskiego w Fiorentinie.

Co więcej, legendarny bramkarz reprezentacji Polski zaatakował selekcjonera za końcówkę meczu z Walią, twierdząc, że taktyka zakładała popularną już "lagę na Roberta Lewandowskiego".

– Nasza druga linia jest piętą achillesową, bo w niej gra czterech zawodników na sześciu rywala, bo dwóch wahadłowych cofa się i kryje... trawę – dodał Jan Tomaszewski.

Czesław Michniewicz ripostuje Jana Tomaszewskiego

Selekcjoner reprezentacji Polski gościł w programie „Prawda Futbolu”, podczas którego miał okazję odnieść się do krytyki Jana Tomaszewskiego. Nie zostawił na nim suchej nitki.

– Jan Tomaszewski miał za mocno ściśniętą sznurówkę na koszulce i czasami jak coś powie, to mam wrażenie, że tam występuje niedokrwienie mózgu. Złośliwości pod moim adresem sobie nie szczędzi – skomentował słowa byłego bramkarza Czesław Michniewicz.

Najbliższe spotkanie Polacy rozegrają przeciwko reprezentacji Chile 16 listopada o godz. 18:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

