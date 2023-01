Czesław Michniewicz wybierze sensacyjny kierunek? W grę wchodzą dwa kraje

31 grudnia Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z polskim szkoleniowcem. Trener zamieścił na swoim Instagramie wpis, w którym podziękował za to, co go spotkało i podziękował sztabowi i kibicom. „Kończę pracę na stanowisku Selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Za ten najwspanialszy czas w moim życiu chciałbym bardzo podziękować Prezesowi Cezaremu Kuleszy oraz Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej za okazanie mi zaufania” – rozpoczął swój wpis Czesław Michniewicz.

„Dziękuję również całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim pracownikom Związku, a przede wszystkim Wam, Kibicom biało-czerwonych za wsparcie. Żegnam się z Reprezentacją, której będę cały czas kibicował. Życzę wszystkim w nadchodzącym Nowym Roku dużo zdrowia, uśmiechu i spokoju. To był udany rok dla polskiej piłki” – zakończył selekcjoner.

instagram

Kto za Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski?

Mimo że od decyzji PZPN minęło już sporo czasu, to wciąż nie znamy następcy Czesława Michniewicza. Media cały czas spekulują na temat tego, kto powinien objąć reprezentację. Wymienia się kandydatów z Polski, takich jak Marek Papszun czy Jan Urban oraz z zagranicy – Vladimir Petković, Paulo Bento i Herve Renard.

Przyszłość Czesława Michniewicza

Nieznana jest również przyszłość Czesława Michniewicza, który w przeszłości współpracował m.in. w Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Jagiellonii Białystok i Polonii Warszawa. W przeszłości mówiło się o kierunkach rosyjskich, do których ostatecznie nie trafił.

Teraz dziennikarze WP Sportowych Faktów donoszą, że szkoleniowiec ma szukać pracy za granicą. „Być może przymierzy się do pracy w Grecji lub w krajach arabskich” – ustalili dziennikarze serwisu.

Czytaj też:

Kto za Michniewicza? Zaskakujące słowa byłego reprezentanta Polski nt. SousyCzytaj też:

To byłby idealny trener dla reprezentacji Polski. Dziennikarz zaskoczył tą kandydaturą