Cezary Kulesza przekazał oficjalne informacje ws. meczu Polska – Albania. Wiemy, gdzie się odbędzie

W ostatnich tygodniach otrzymywaliśmy mnóstwo informacji na temat meczu Polska – Albania oraz jego organizacji, jednak żadna z nich nie była potwierdzona oficjalnie. Jakiś czas temu minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w rozmowie z RMF FM przyznał, że „nie ma sensu mydlić oczu ludziom” odnośnie do organizacji tego wydarzenia na PGE Nardowym, gdzie zostało zaplanowane.

Słowa te zostały wypowiedziane ze względu na usterkę techniczną, która pojawiła się w konstrukcji stalowej, podtrzymującej dach warszawskiego stadionu. Przypomnijmy, że została ona wykryta w listopadzie ubiegłego roku, tuż przed meczem sparingowym Polski z Chile oraz wylotem na mundial do Kataru. Prace nad naprawą usterki trwają każdego dnia od chwili jej wykrycia, a przedstawiciele PGE Narodowego regularnie informowali o ich postępach.

Cezary Kulesza potwierdził, gdzie odbędzie się mecz Polska – Albania

Wszystko wskazuje na to, że robotnicy spisali się na medal, gdyż Cezary Kulesza oficjalnie potwierdził, iż mecz Polska – Albania odbędzie się zgodnie z planem na PGE Narodowym.

„Mecz Polska-Albania w el. do ME odbędzie się 27 marca w naszym domu na @PGENarodowy. Otrzymaliśmy wszystkie dokumenty po kontrolach dotyczących bezpieczeństwa, które jest dla nas kluczowe. Praca wielu osób przyniosła efekty. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces!” – napisał Cezary Kulesza na Twitterze.

Najbliższe mecze reprezentacji Polski

Jeszcze przed meczem z Albanią Polacy wyjadą do Czech, by rozegrać pierwszy mecz eliminacji do Euro 2024. Będzie to debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera polskiej kadry. Następnie odbędzie się omawiane spotkanie na PGE Narodowym, a po nim dopiero 20 czerwca biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Mołdawią.

