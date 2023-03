Tym powołaniem Fernando Santos zszokował Polaków. Wytłumaczył swoją decyzję

24 marca reprezentacja Polski pojedzie do Czech rozegrać mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku. W piątek, 17 marca poznaliśmy listę powołanych piłkarzy, którzy pojadą walczyć o awans. Znalazło się na nich kilka nazwisk, które szczególnie zaskoczyły. Jednym z nich jest środkowy pomocnik Rakowa Częstochowa Ben Lederman, dla którego będzie to debiut w kadrze.

Fernando Santos wytłumaczył powołanie Bena Ledermana

22-latek w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy jest jednym z podstawowych zawodników ekipy Marka Papszuna. Szkoleniowiec regularnie wystawia go w pierwszej jedenastce, a zawodnik odpłaca mu się bardzo dobrymi występami. Dzięki temu zapracował sobie na pierwsze powołanie do reprezentacji Polski w swojej karierze. Fernando Santos wytłumaczył, co przesądziło o jego decyzji.

– Mieliśmy okazję obserwować 11 spotkań PKO BP Ekstraklasy na żywo. Zawsze ja i moi współpracownicy bylśmy obecni na meczach Ledermana i byliśmy pod wrażeniem. Możecie mi wierzyć lub nie, ale mam 90 nazwisk na szerokiej liście, w tym także z Ekstraklasy. Lederman zwrócił moją uwagę i chcę zobaczyć go na żywo i sprawdzić, czy to, co prezentuje w klubie, będzie miało także przełożenie na reprezentację – powiedział Fernando Santos.

Zawodnicy powołani na mecze z Czechami i Albanią

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski,

Obrońcy: Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Krabownik, Kamil Piątkowski,

Pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński,

Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

