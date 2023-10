Robert Lewandowski nie zagra w reprezentacji Polski? Jest opinia lekarza kadry

Mistrzowie Hiszpanii mierzyli się w środowy wieczór w wyjazdowym spotkaniu z FC Porto. Duma Katalonii wygrała ostatecznie skromnie 1:0, a gola zdobył w doliczonym czasie pierwszej części gry Ferran Torres. Ten sam piłkarz z konieczności wszedł kilka minut wcześniej z ławki rezerwowych za kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Jak poważny jest uraz Roberta Lewandowskiego?

Do feralnego zdarzenia doszło po starciu „Lewego” z Davidem Carmo, graczem Porto. Dynamiczny wślizg rywala okazał się dla Polaka wyjątkowo bolesny. Kilka minut po zdarzeniu Lewandowski musiał opuścić boisko z grymasem bólu. Początkowo widać było, że problem dotyczy najprawdopodobniej lewego stawu skokowego.

Jak poważny jest uraz „Lewego”?

– Robert doznał w meczu z FC Porto silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą – cytuje Łączy nas piłka słowa lekarza reprezentacji Jacka Jaroszewskiego.

twitter

Najpewniej w ciągu najbliższych kilkunastu godzin wyjaśni się, czy kapitan Biało-Czerwonych będzie gotowy do tego, żeby wesprzeć zespół w najbliższych wyzwaniach. Warto dodać, że październikowe mecze to szczególny czas ze względu zarówno na niezakończoną walkę o awans do ME 2024, jak i debiut nowego selekcjonera Polaków, czyli Michała Probierza.

Cztery mecze Biało-Czerwonych do końca 2023 roku

Polacy pod batutą trenera Probierza będą mieć w najbliższym czasie sporo grania. Pierwsze dwa wyzwania to październikowe mecze z Wyspami Owczymi (12.10) oraz na PGE Narodowym przeciwko Mołdawii (15.10).

W listopadzie Polacy zakończą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy pojedynkiem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

Czytaj też:

Karol Świderski wysłał jasny sygnał w stronę reprezentacji. Dublet Polaka w USACzytaj też:

Kontuzja Roberta Lewandowskiego w meczu FC Porto – FC Barcelona. Zszedł w pierwszej połowie