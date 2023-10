Były piłkarz stracił wszelką nadzieję. Wskazał, kto musi wrócić do reprezentacji

Polscy piłkarze tylko zremisowali z Mołdawią, przez co skomplikowali sobie sprawę awansu na mistrzostwa Europy. Co prawda wciąż możemy bezpośrednio zakwalifikować się na Euro 2024, ale musimy oglądać się na wyniki meczów Mołdawii, Albanii i Czech.

Były kapitan kadry stracił wiarę w reprezentację Polski

Wpadkę Polski z Mołdawią skomentował dla WP SportoweFakty Jacek Bąk, który stracił cały tlący się w nim optymizm. Zdaniem byłego kapitana kadry podopiecznym Michała Probierza zostały już tylko baraże. – Mało biegamy, mało walczymy, nie ma w ogóle pressingu... do tego wciąż gramy tą trójką z tyłu. Delikatnie mówiąc wyglądało to słabo – stwierdził.

Według byłego piłkarza Biało-Czerwoni nie potrafią grać z trzema stoperami, co pokazał niedzielny mecz z Mołdawią. – Większość piłek zagrywanych przez Mołdawian stanowiło jakieś zagrożenie. Tak nie można grać w piłkę w dzisiejszych czasach. Staram się szukać pozytywów, ale nie mogę żadnych znaleźć – kontynuował.

Jacek Bąk: On wróci do reprezentacji

Jacek Bąk stwierdził, że dla Patryka Pedy jest jeszcze za wcześnie na dorosłą reprezentację. Przypomnijmy, że defensor na co dzień gra w Spal, czyli w klubie z Serie C. – To nie jest jeszcze zawodnik na reprezentację. To nie jest zawodnik, który może grać na środku obrony i kierować defensywą – ocenił.

Zdaniem eksperta Taki obrót spraw może wpłynąć pozytywnie na nieobecnego Jana Bednarka, który nie znalazł się w kadrze na tegoroczne zgrupowanie. – Na pewno Jan Bednarek wróci do reprezentacji. Ma słabszy okres, ale pokazywał się też z lepszej strony. Nie można go skreślać – podkreślił i dodał, że widać było brak Roberta Lewandowskiego.

– Na pewno by coś tutaj strzelił. Niech Lewandowski gra i do pięćdziesiątki. Nie można go skreślać. Sama jego obecność na boisku dużo daje tej reprezentacji – zakończył.

