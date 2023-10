Karol Świderski ocenił Michała Probierza. Pojawiło się porównanie do Fernando Santosa

Nie po raz pierwszy były tym, który po zgrupowaniu reprezentacji Polski nie musi mieć do siebie większych pretensji. Karol Świderski podczas październikowego dwumeczu trafił przeciwko Mołdawii (1:1), ratując remis dla Polski. Napastnik odniósł się do znaczenia Michała Probierza oraz tego, co zmieniło się od czasów Fernando Santosa.