Michał Probierz odniósł się do głośnego wywiadu. Był wściekły

Przypomnijmy, że we wrześniu poprzedniego roku Polski Związek Piłki Nożnej podziękował za współpracę Fernando Santosowi, którego zwolnił ze stanowiska selekcjonera seniorskiej reprezentacji. Od razu na jego zastępcę typowano dwóch kandydatów. Mowa o Michale Probierzu i Marku Papszunie. Wybrano tego pierwszego, choć obaj szkoleniowcy kompletowali po cichu swój sztab szkoleniowy, tak by być w gotowości do objęcia kadry.

Probierz odpowiada Papszunowi

W rozmowie z tygodnikiem „Piłka Nożna” Papszun zasugerował, że wybór selekcjonera był sfingowany, a on sam był dogadany z PZPN-em, by przejąć reprezentację Polski. W „Kanale Zero” Probierz odpowiedział byłemu szkoleniowcowi Rakowa Częstochowa. Bardzo mocno się oburzył.

– Dla mnie ten tekst, że wybór selekcjonera był sfingowany jest absolutną nieprawdą. Nie byłem z nikim dogadany. Dowiedziałem się wieczorem dzień przed ogłoszeniem selekcjonera. Nie pozwolę sobie grać moim nazwiskiem, bo tak nie było. Szanuję karierę Marka Papszuna, ale nie podoba mi się granie w wypowiedziach moim kosztem, bo jeszcze raz powtórzę: niech idzie swoją drogą, kibicuję mu, ale niech nie ocenia, jakie wybory podjął prezes PZPN – skomentował Probierz.

Trener kadry przyznał wprost, że nic nie było ustawione. Natomiast gdyby wybrano Papszuna, to on sam byłby dalej selekcjonerem młodzieżówki i pomagał mu za wszelką cenę w rozwoju pierwszego zespołu.

– Jeszcze raz mu powiem – on montował sztab, ale ja też montowałem sztab i tak samo chciałem Łukasza Piszczka, który zadeklarował się u niego. To normalna kolej rzeczy, że negocjacje z różnymi kandydatami prowadzi się w tym samym czasie – dodał selekcjoner.

Baraże przed reprezentacją

Dotychczas Probierz prowadził biało-czerwonych w czterech spotkaniach. Dwa zakończyły się dla kadry zwycięsko, a w dwóch padł remis. Reprezentacja z nowym trenerem u steru nie uratowała bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy w Niemczech, stąd musi się do nich przebijać poprzez baraże. 21 marca zagra półfinał z Estonią, a w przypadku zwycięstwa

