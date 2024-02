Michał Probierz podjął ważną decyzję. Chodzi o Piotra Zielińskiego

Wielkimi krokami zbliżają się baraże o mistrzostwa Europy 2024. Reprezentacja Polski, po blamażu w fazie grupowej ma jeszcze szansę dostać się na tę imprezę dzięki Lidze Narodów. Biało-Czerwoni o kwalifikację powalczą z Estonią, a jeśli wygrają, to w finale zmierzą się ze zwycięzcą pary Walia – Finlandia.

Michał Probierz zdecydował ws. Piotra Zielińskiego

Niestety ostatnia sytuacja Piotra Zielińskiego w klubie nie daje powodów do radości. Pomocnik zdecydował się podpisać kontrakt z Interem Mediolan, przez co jego aktualny klub – SSC Napoli zdecydował się go odsunąć m.in. od Ligi Mistrzów, z której został wyrejestrowany i zastąpiony innym zawodnikiem.

Z tego powodu pojawiło się pytanie o Piotrze Zielińskim w reprezentacji Polski. Zdaniem Jacka Krzynówka – byłego reprezentanta Polski, 29-latek wcale tej kadrze nie jest taki niezbędny. – Oczekiwania względem Zielińskiego są bardzo duże i często marudzimy, że nie daje kadrze tyle, ile by mógł czy powinien. W kilku meczach graliśmy bez niego i nie dało się odczuć, że go brakuje. Tak naprawdę jego obecność na boisku rzadko była dla naszej kadry zbawienna. Jestem zdania, że reprezentacja jest w stanie poradzić sobie bez niego – mówił jakiś czas temu w rozmowie z TVP Sport.

Innego zdania jest Michał Probierz. Jak donosi Roman Kołtoń, selekcjoner reprezentacji Polski miał powiedzieć: „Nie zrezygnuję z Piotra Zielińskiego! W naszej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z tej klasy piłkarza, nawet jeśli będzie miał problem z występami w klubie”.

Michał Probierz ogląda reprezentantów Polski

Michał Probierz rozpoczął przygotowania do baraży. W ostatnim czasie był we Włoszech, gdzie przez cztery dni obejrzał pięć meczów. Następnie udał się do Anglii, by spotkać się z powracającym po kontuzji JJakubem Moderem. Ponadto – jak donosi Roman Kołtoń – w kolejnych dniach selekcjoner reprezentacji Polski uda się do Turcji, gdzie będzie śledził poczynania Krzysztofa Piątka, Adama Buksy i Jakuba Kałuzińskiego, który może zostać sensacyjnie powołany do reprezentacji. Informowaliśmy o tym wcześniej tutaj.

Ewentualnym „następcą” Piotra Zielińskiego mógłby być Santiago Hezze, z którym szkoleniowiec miał się spotkać. Michał Probierz zmienił jednak plany i jeszcze nie udał się do Grecji, by porozmawiać z argentyńskim pomocnikiem nt. jego przyszłości w biało-czerwonych barwach.

