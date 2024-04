Robert Lewandowski porównany z królem strzelców MŚ. Tak ocenia to piłkarska legenda

Porównanie piłkarzy różnych epok do siebie, tworzenie rankingów wszech czasów, to jeden z elementów publicystyki związanej z futbolem. Inaczej nie jest w przypadku polskiej piłki nożnej, gdzie eksperci, dziennikarze i kibice często dyskutują nad tym, który zawodnik był tym najlepszym w dziejach drużyny narodowej.

Grzegorz Lato o porównaniu do Roberta Lewandowskiego

Jednym ze świetnych piłkarzy był z pewnością Grzegorz Lato. Medalista w kadrze trenera Kazimierza Górskiego, król strzelców MŚ 1974, to jedna z kluczowych postaci w układance jednej z najlepszych reprezentacji w dziejach polskiego futbolu.

Z okazji 74. urodzin byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz legendy Stali Mielec, Mateusz Miga z TVP Sport, porozmawiał ze słynnym „Orłem Górskiego”. Jedno z pytań to wspomniana kwestia porównania, zderzenie dwóch wielkich napastników reprezentacji Polski, czyli Grzegorz Lato kontra Robert Lewandowski.

Były szef polskiej federacji piłkarskiej nie udzielił niestety jednoznacznej odpowiedzi. W swoim stylu, dowcipkując na temat ew. porównań z „Lewym”, które ze względu na różne epoki występów obu panów, nie mają większego sensu.

– Pamiętajmy, że kiedyś nie można było wyjechać za granicę w wieku Roberta Lewandowskiego. Za to z drugiej strony, najlepsi polscy zawodnicy grali w kraju i mieliśmy sukcesy klubowe w Europie. Dziś jest ciężko wejść do grupy […] Nie ma porównania, bo ja jestem o blisko 40 lat starszy! Jakbyśmy obaj mieli po 30 lat to byśmy mogli spróbować – przyznał król strzelców mundialu z 1974 roku.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

