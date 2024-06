Znamy kadrę reprezentacji Polski na Euro 2024. Ogromny pech drużyny Michała Probierza

Przypomnijmy, że Polacy po raz piąty z rzędu wystąpią w finałach piłkarskich mistrzostw Europy. Awans na turniej w Niemczech Biało-Czerwoni wywalczyli sobie za sprawą wygranych dwóch meczów barażowych, najpierw z Estonią (5:1) na PGE Narodowym, a następnie po skutecznej serii rzutów karnych na wyjeździe z Walią (0:0, k. 5:4).

Oto kadra reprezentacji Polski na Euro 2024

Od 2 czerwca kadrowicze przygotowują się do mistrzostw Europy w Niemczech. Polacy mają do dyspozycji bardzo dobre warunki, mogąc trenować na terenie PGE Narodowego. To duży komfort, który został zapewniony dla zespołu trenera Michała Probierza.

Po towarzyskim meczu z Ukrainą, jednym z dwóch sprawdzianów przed wyjazdem na ME (drugi z Turcją już 10 czerwca), selekcjoner miał podać, jaka kadra pojedzie na Euro 2024. Ale ze względu na urazy, ostatecznie turniejowe nazwiska początkowo zachował dla siebie. Jak sam przyznał, oczekując na wieści ze szpitala odnośnie do trójki kontuzjowanych w trakcie meczu z Ukraińcami. Mowa o tercecie: Taras Romanczuk, Jakub Kiwior i Nicola Zalewski.

Niestety, jeden, dodatkowy z wyborów był oczywisty. To konsekwencja dramatycznej kontuzji. Doznał jej już w 2. minucie meczu z Ukrainą Arkadiusz Milik. Skreśleni zostali dodatkowo wcześniej powołani obrońca Paweł Bochniewicz i pomocnik Jakub Kałuziński.

Kadra reprezentacji Polski na Euro 2024

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka.



Obrońcy: Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz.



Pomocnicy: Bartosz Slisz, Taras Romanczuk, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Kamil Grosicki, Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Michał Skóraś.



Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski, Krzysztof Piątek.



Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

