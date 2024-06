Francuzi atakują Lewandowskiego. „Porażka to jego wina”

W drugim meczu grupowym trwającego Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Berlinie z Austriakami. Choć Biało-Czerwoni przystępowali do piątkowego starcia po porażce z Holandią, kibice mogli mieć nadzieję na korzystny rezultat. Dodatkowym atutem drużyny prowadzonej przez Michała Probierza miał być powrót Roberta Lewandowskiego, lecz napastnik Barcelony finalnie zawiódł. Jego występ mocno skrytykował francuski portal Sofoot.com, który obwinił kapitana kadry o bolesną porażkę.

Francuskie media: „Lewandowski był zagubiony i bezradny”

Zanim piłkarze wyszli w piątek na murawę Stadionu Olimpijskiego w Berlinie, głównym tematem poruszanym w mediach była sytuacja zdrowotna Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry, który z Holandią nie zagrał ani minuty, miał być do dyspozycji selekcjonera na spotkanie z drużyną prowadzoną przez Ralfa Rangnicka. Jak się okazało, Michał Probierz postanowił oszczędzać 35-latka, przez co linię ataku stworzyli Krzysztof Piątek wraz z Adamem Buksą.

Ostatecznie Lewandowski zameldował się na boisku w drugiej połowie, kiedy na tablicy wyników widniał jeszcze remis. Zaledwie cztery minuty po pojawieniu się na placu gry został jednak ukarany żółtą kartką, a chwilę później Polacy stracili drugą bramkę. Uwagę na słabą dyspozycję kapitana kadry zwrócili dziennikarze portalu Sofoot.com, którzy poświęcili zawodnikowi osobny artykuł.

„Polska upadła z winy Roberta [...] Pomimo kontuzji Robert Lewandowski nalegał, aby wystąpić przeciwko Austrii, nie wnosząc nic do swojej drużyny [...] Nieobecny na meczu z Holandią biegał zagubiony przez pół godziny spędzone na boisku. Co gorsza: posłany do gry, gdy wynik nadal wynosił 1:1, bezradnie patrzył, jak jego zespół zostaje wyeliminowany, jednocześnie otrzymując żółtą kartkę”.

Euro 2024: Szansa na zachowanie honoru

Według medialnych doniesień najlepszy strzelec reprezentacji Polski otrzyma szansę na zrehabilitowanie się po słabym występie. Choć z powodu dwóch porażek Biało-Czerwoni odpadli już z turniejowej rywalizacji, a zbliżające się spotkanie zakończy ich udział na trwających mistrzostwach, Michał Probierz zapowiedział, że na boisku pojawi się najmocniejszy skład. Jedynym nieobecnym będzie Wojciech Szczęsny, który w najbliższym czasie najprawdopodobniej zakończy reprezentacyjną karierę.

Przypomnijmy, że spotkanie Polska – Francja odbędzie się we wtorek w Dortmundzie, a jego początek zaplanowano na godzinę 18:00. O tej samej porze Holandia zmierzy się w Berlinie z Austrią.

