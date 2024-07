Co dalej z Wojciechem Szczęsnym w reprezentacji? Asystent Michała Probierza zabrał głos

W trakcie Euro 2024 wiele mówiło się nt. przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Nasz bramkarz wielokrotnie informował, że ten turniej będzie jego ostatnim z reprezentacją. Ponadto na kanale FootTruck przyznał, że w 2026 roku nie planuje już w ogóle grać w piłkę nożną. Wiele nt. jego przyszłości mogła takze pokazywać decyzja dotycząca obsady bramki na ostatni mecz z Francją. Wówczas między słupkami oglądaliśmy Łukasza Skorupskiego, który bronił fenomenalnie i został wybrany MVP.

Asystent Michała Probierza zabrał głos nt. Wojciecha Szczęsnego

Ostatecznie żadne poważne deklaracje jeszcze nie zapadły, a na temat kontynuowania kariery przez Wojciecha Szczęsnego wypowiadał się m.in. Robert Lewandowski, który otwarcie przyznał, że namawia go do dalszej gry.

Dziennikarze TVP Sport porozmawiali na ten temat z asystentem Michała Probierza i trenerem bramkarzy – Andrzejem Dawidziukiem. – Z mojej perspektywy jego status w reprezentacji się nie zmienił. Możemy uznać, że temat jest na tę chwilę zamknięty. Czas pokaże, w jakim kierunku pójdą ewentualne decyzje – stwierdził.

Trener podkreślił, że w trakcie zgrupowania nie rozmawiał z Wojciechem Szczęsnym na ten temat. – Od początku uznałem, że Wojtek jest jedyną osobą, która może podjąć tę decyzję. Jeśli podejmie decyzję, wtedy się do niej odniesiemy – kontynuował.

– Na dziś Wojtek jest za bardzo doświadczonym życiowo i piłkarsko zawodnikiem, by potrzebował inspiracji od kogoś z boku. On będzie najlepiej czuł, czy to już jest ten moment. Dlatego nie próbowałem wyciągać od niego konkretnej informacji na ten temat – podkreślił.

Co z hierarchią bramkarzy?

Asystent Michała Probierza został również zapytany o hierarchię bramkarzy, na której czele był dotychczas Wojciech Szczęsny. – Jeśli Wojtek będzie nadal kontynuował karierę reprezentacyjną, to trudno będzie podważać jego pozycję. W tej kwestii nic się nie zmieni. Jeśli zakończy karierę, to ta rywalizacja nabierze większego kolorytu – przyznał.

– Teraz jednak skupiamy się na tym, co już wkrótce. We wrześniu najbliższe mecze i wtedy będziemy bogatsi w informacje, na kogo faktycznie możemy liczyć – zakończył.

