Powiększa się polska kolonia we Włoszech. Młody talent dołącza do drużyny z Serie A

Powiększa się polska kolonia piłkarzy we Włoszech. Do jednego z tamtejszych klubów przeszedł Jakub Oskędra. To szesnastolatek, który związał się z Sampdorią trzyletnią umową.

Kim jest Jakub Oskędra?

Już wcześniej wiele wskazywało na to, że przeniesie się na Półwysep Apeniński, ponieważ przebywał na testach w Romie. Wilki jednak nie zdecydowały się na pozyskanie Polaka, który na co dzień gra jako skrzydłowy.

O transferze jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl. W artykule opublikowanym w tym serwisie czytamy o Oskędrze, że to „silny, szybki, przebojowy zawodnik, z dużą łatwością wygrywający starcia jeden na jednego, które bardzo często podejmuje na skrzydle. Ma bardzo dobrze uderzenie. Minusy? Słaba gra głową”.

Wizytówki Escoli

Tak tego zawodnika scharakteryzował Piotr Gurzęda, który pracował nad rozwojem talentu Polaka w Escoli Varsovia, której ten był zawodnikiem. To już kolejny wychowanek tej akademii, który przeszedł do znacznie mocniejszego, zagranicznego klubu. Wizytówką Escoli wciąż pozostaje Marcin Bułka, niegdyś pozyskany przez Chelsea. Później do Evertonu trafił jeszcze Żan-Luk Leban, a do Wolfsburga Mateusz Jasiński.

