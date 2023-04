Polski piłkarz ligi włoskiej brutalnie o Ekstraklasie. „Tutaj piłkarz ma swoją rolę”

W 2023 roku nikogo nie dziwi widok wielu piłkarzy w czołowych europejskich ligach. Przyzwyczailiśmy się do występów Polaków na największych stadionach kontynentu. Wielu z nich próbuje sił przez niższe ligi. Serie B również uchodzi za konkurencyjną w świecie futbolu. Jeden z byłych piłkarzy PKO Ekstraklasy uważa, że gra na Półwyspie Apenińskim mocno go rozwinęła.

Filip Jagiełło porównuje ligę polską i włoską

Filip Jagiełło trafił do Włoch za 1,5 miliona euro w 2019 roku. Zamienił wtedy Zagłębie Lubin na Genoę. Początkowo nie otrzymywał wiele szans w klubie, który wtedy rywalizował jeszcze w Serie A. Na dwa lata trafił na wypożyczenie do Brescii, gdzie miał okazję otrzaskać się z włoskim futbolem. Od obecnego sezonu ponownie gra w macierzystym klubie, po tym jak ten pożegnał się z elitą. Teraz Genoa pod wodzą mistrza świata 2006 jest na dobrej drodze do powrotu, a Jagiełło ma w tym swój wpływ.

Pomocnik udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu Onet, w którym wypowiedział się na temat gry we Włoszech. Zapytany o to, czego nauczył się po występach za granicą, były młodzieżowy reprezentant kraju stwierdził, że wykonywania określonych przez trenera działań. Porównał to do Polski, gdzie występował dość swobodnie nawet na paru pozycjach.

– Każdy zawodnik ma na murawie swoje zadania do wykonania. To nie jest jak w Polsce, gdzie grałem głupio od jednego boku do drugiego i zajmowałem miejsce innego zawodnika po to, żeby zamknąć przestrzeń do grania. Tutaj piłkarz ma swoją rolę i musi się ustawiać, jak trener mu pokazuje: trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Wszyscy szkoleniowcy zwracają na to uwagę – powiedział Jagiełło.

Bilans Genoi w Serie B

Genoa po 33. meczach zajmuje drugie miejsce ze stratą czterech punktów do Frosinone. Jagiełło wystąpił w 30 z nich, zdobywając 4 bramki i 2 asysty.

Czytaj też:

Rozbiórka Lecha Poznań. Kolejny piłkarz zmieni klubCzytaj też:

Trzęsienie ziemi w piłkarskim Śląsku Wrocław. Zmiana trenera stała się faktem