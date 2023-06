Polski bramkarz rozchwytywany pomimo spadku. Klub Serie A chce go u siebie

Włoska liga od dawna jest znana jako dobre miejsce dla rozwoju dla polskich piłkarzy. W ciągu ostatnich lat liczba zawodników z nad Wisły wciąż rośnie. Doszło nawet do sytuacji, że w jednym klubie mieliśmy więcej niż jednego Polaka. Część zawodników przegrała walkę o utrzymanie w Serie A grając dla Spezii. Wśród nich jest podstawowy bramkarz zespołu w ubiegłym sezonie Bartłomiej Drągowski.

Bartłomiej Drągowski może trafić do Lecce

Spezia przez większość sezonu radziła sobie w miarę dobrze, jednakże cały czas musiała się mieć na baczności. Ostatecznie zajęła bezpieczną 17. lokatę, lecz tyle samo punktów co oni miał Hellas Werona. W warunkach Serie A oznaczało to konieczność rozegrania barażu o utrzymanie na neutralnym terenie. W nim lepszy okazał się zespół Pawła Dawidowicza. Spezia pożegnała się z ekstraklasą po trzech sezonach. Czołowi zawodnicy klubu mogą jednak liczyć na oferty z klubów, które pozostaną w elicie.

Do grona takich postaci należy Drągowski. Jak informuje „La Gazetta dello Sport” Polak przykuł uwagę Lecce, 16. ekipy poprzedniego sezonu. Zespół z południa Włoch stracił bramkarza, bowiem Wladimiro Falcone wraca z wypożyczenia do Fiorentiny. Klub musi znaleźć dobrego piłkarza na tę pozycję. W tej roli widzi Polaka, który po spadku do Serie B chciałby nadal grać na najwyższym szczeblu. Relegacja może oznaczać obniżkę ceny za wychowanka Jagiellonii Białystok. Dodatkowo pomocny może być fakt, iż obecnym dyrektorem sportowym Lecce jest Pantaleo Corvino, który ściągał Polaka ze stolicy Podlasia do Florencji w 2016 roku.

Forma Bartłomieja Drągowskiego w Serie A

Drągowski w ubiegłym sezonie Serie A wystąpił 34-krotnie. Siedem razy zachowywał czyste konto. Barwy Spezii przywdziewa od 2022 roku.

