Mateusz Wieteska zamieni Francję na Włochy. Media: 5 milionów euro za obrońcę

Polscy piłkarze mogą pomału szykować się na kolejne zgrupowanie reprezentacji. Zanim do tego dojdzie czeka ich jeszcze kolejka ligowa oraz koniec okna transferowego. Tak zwany „deadline day” od dekad wywołuje olbrzymie emocje, gdyż do ostatniej minuty toczą się negocjacje dotyczące ruchów piłkarzy.

Mateusz Wieteska ma trafić do Cagliari

W tym oknie wielu polskich zawodników zmieniło kluby. Mateusz Wieteska rozpoczął drugi sezon we francuskim Clermont Foot 63. Trafił tam po wielu latach gry w Legii Warszawa. Zespół urodzonego w stolicy Polski gracza spisał się bardzo dobrze w poprzednich zmaganiach, kończąc je na ósmym miejscu. Sam zawodnik również mógł mieć powody do zadowolenia, przez co teraz cieszy się zainteresowaniem innych klubów.

Jak podaje portal gianlucadimarzio.com Polak ma podpisać kontrakt z włoskim Cagliari. Zespół z Sardynii to beniaminek Serie A, po tym jak po heroicznej walce wyszarpał awans do ekstraklasy poprze baraże. Od ubiegłego sezonu szkoleniowcem zespołu jest Claudio Ranieri, były trener m.in. Leicester City, z którym zdobył mistrzostwo Anglii.

Na stronie internetowej można przeczytać, że kwota transferu wyniesie 5 milionów euro, a testy medyczne Wieteski zaplanowano na sobotę, 26 sierpnia. Dwukrotny reprezentant Polski ma związać się czteroletnim kontraktem.

Forma Clermont Foot 63

Wieteska wystąpił w 35 meczach Clermont Foot 63 w ubiegłym sezonie, notując dwie asysty. W obecnym sezonie Ligue 1 jego klub jeszcze nie zdobył punktu.

Mateusz Wieteska to wychowanek zespołów młodzieżowych Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Legii Warszawa. W zespole „Wojskowych” debiutował w Ekstraklasie. Był wypożyczany do Dolcanu Ząbki i Chrobrego Głogów. W sezonie 2017/2018 grał dla Górnika Zabrze, by później wrócić do stolicy.

