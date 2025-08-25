Kluczowy transfer dla reprezentacji Polski. Miliony leżą na stole!

Polski obrońca od 2023 roku jest piłkarzem Arsenalu. W Londynie Jakub Kiwior nie może jednak liczyć na miejsce w podstawowym składzie. Reprezentant Polski najczęściej występował w czołowej drużynie Premier League, kiedy… kontuzjowany był któryś z konkurentów. Dodajmy, wywiązując się z powierzonych zadań należycie.

Jakub Kiwior trafi do FC Porto? Portugalczycy mają złożyć ofertę!

Choćby z tego względu postać Kiwiora jest łakomym kąskiem dla innych klubów. Jak się okazuje, już wkrótce w legendarnym klubie z Europy może zafunkcjonować… duet obrońców reprezentacji Polski.

Co byłoby bardzo dobrą wiadomością dla nowego selekcjonera Jana Urbana. Regularnie grający zestaw Jan Bednarek (ściągnięty tego lata z Anglii) – Jakub Kiwior? Tego z pewnością potrzeba do solidnego fundamentu w drużynie narodowej. Może się zatem okazać, że będzie to kluczowy ruch transferowy z perspektywy zespołu prowadzonego przez trenera Urbana.

– Więcej o FC Porto i Jakubie Kiwiorze. Nowa propozycja dla Arsenalu ma się pojawić w tym tygodniu. Spodziewana kwota za Polaka wyniesie ponad 20 mln euro. Wypożyczenie z obowiązkiem zakupu ma być omówione po tym, jak klub z Londynu odrzucił w lipcu ofertę Porto za Kiwiora. Pozyskanie nowego środkowego obrońcy może być kluczowe dla Arsenalu – przekazał słynny Fabrizio Romano, specjalista od newsów transferowych.

Pozostaje zatem czekać na faktyczne ruchy ze strony portugalskiego klubu.

Terminarz reprezentacji Polski. Z kim w 2025 roku zagrają piłkarze?

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Ostatni tercet wyzwań drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10). Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

