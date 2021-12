MŚ w piłce ręcznej. Polki zagrają ze Słowenkami w meczu o honor. Gdzie i o której spotkanie?

Choć odbywające się w Hiszpanii mistrzostwa świata w piłce ręcznej potrwają do 19 grudnia, dla reprezentacji Polski zakończą się wcześniej. Podopieczne Arne Senstada nie mają już szans na wyjście z grupy I, dlatego stawka spotkania ze Słowenią nie będzie wysoka.

MŚ kobiet w piłce ręcznej. Przed nami mecz Polska – Słowenia

Biało-Czerwone od samego początku turnieju radziły sobie bardzo słabo. Już z rundy wstępnej awansowały rzutem na taśmę. Stało się tak dzięki temu, że w ostatnim starciu na tamtym etapie mundialu pokonały Kamerunki aż 33 do 19. Poza tym jednak nasze kadrowiczki przegrywały spotkania. Musiały uznać wyższość takich zespołów jak Serbia, Rosja czy Francja.

Porażka z tą ostatnią drużyną – de facto liderującą w grupie pierwszej – sprawiła, że Polki nie mają już nawet matematycznych szans na zakwalifikowanie się do kolejnej rundy. Do ćwierćfinałów awansują po dwie ekipy z sześcioosobowych grup. Gdyby ta faza mistrzostw zakończyła się już dzisiaj, byłyby to: Francja, Rosja, Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Hiszpania oraz Brazylia. Tytuły broni Holandia, która musi wygrać w ostatnim spotkaniu grupowym, aby myśleć o powtórzeniu swojego sukcesu.

Polki bardzo krytycznie podchodzą do tego, co dotychczas zaprezentowały w mistrzostwach. Adrianna Płaczek, cytowana przez „Przegląd Sportowy”, uznała, że chętnie zamieniłaby indywidualne pochwały za jej interwencje na punkty dla całej drużyny. Z kolei Monika Kobylińska nie czarowała rzeczywistości i przyznała, że zdobywa zdecydowanie za mało bramek, aby prowadzić Biało-Czerwone do zwycięstw.

Polska – Słowenia. O której i gdzie oglądać mecz?

Mecz Polek ze Słowenkami zaplanowano na 11 grudnia. Transmisja z niego będzie dostępna na antenie Polsatu Sport i w serwisie polsatboxgo.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

Czytaj też:

Klub z Ameryki Południowej zainteresowany Paulo Sousą. Selekcjoner odpowiedział jasno