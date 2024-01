Bohater reprezentacji Polski kończy karierę. Jego bramkę pamięta się do dziś

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zakończyła mistrzostwa Europy na etapie fazy grupowej. Zawodnicy Marcina Lijewskiego przegrali z Norwegią i Słowenią, wygrywając tylko z Wyspami Owczymi. Sympatycy szczypiorniaka z nostalgią wspominają medale sprzed lat. Bohater meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata sprzed lat właśnie zakończył karierę.

Bohater słynnego meczu szczypiornistów zakończył karierę

Już w 2015 roku toczyła się dyskusja na temat przyszłości polskiej kadry. Wciąż ważnymi ogniwami ekipy Michaela Bieglera byli zawodnicy, którzy lata wcześniej zdobyli srebro i brąz mistrzostw świata u Bogdana Wenty. Podczas rozgrywanych w Katarze mistrzostw świata Biało-Czerwoni początkowo spisywali się w kratkę. Wyszli z grupy z bilansem trzech zwycięstw i dwóch porażek. Świetną formę pokazali w fazie pucharowej, gdzie najpierw pokonali Szwedów, a później mocnych Chorwatów. W półfinale lepszy okazał się naszpikowany zagranicznymi gwiazdami zespół Kataru, lecz w starciu o brąz doszło do jednej z najsłynniejszych akcji w historii polskiego szczypiorniaka.

Michał Szyba zdobył bramkę, która dała wyrównanie Polsce w meczu z Hiszpanią i doprowadziła do dogrywki. W niej Biało-Czerwoni okazali się lepsi i to na ich szyjach zawieszono brązowe medale. Po dziewięciu latach od tamtych wydarzeń Szyba postanowił zakończyć karierę. Poinformował o tym TVP Sport twierdząc, że nie dostał interesującej oferty, która by go satysfakcjonowała.

– Teraz będę skupiał się na rozwoju młodych adeptów piłki ręcznej. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy dołożyli jakąś cegiełkę do mojej przygody z piłką ręczną, począwszy od trenerów, prezesów, zawodników i masażystów. Nie przeraża mnie to „życie po życiu”. Optymistycznie podchodzę do przyszłości – powiedział Szyba.

Kariera Michała Szyby

Michał Szyba w karierze klubowej reprezentował barwy Azotów Puławy, RK Velenje, Kadetten Schaffhausen czy Cesson Rennes. W polskiej kadrze wystąpił 80 razy, zdobywając 105 bramek.

